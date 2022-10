Apple ha reso disponibile l’accesso via web a iCloud, il suo servizio per la memorizzazione e la sincronizzazione di foto, note, documenti e file in generale, su tutti i suoi dispositivi e non solo diverso tempo fa. A quanto pare, la società della mela morsicata si prepara a rinnovare l’interfaccia del client web, dato che l’ultima beta ha offerto la possibilità di avere un layout personalizzato in grado di seguire le vostre priorità e fornire molte più informazioni con un rapido colpo d’occhio.

Anche la navigazione è stata resa più fluida e veloce: ora è più facile passare da un’applicazione all’altra grazie agli appositi launcher presenti nella home page e nella barra dei menu, oltre all’occasione di poter avviare alcune attività, come scrittura di un’e-mail o l’aggiunta di un evento al calendario, tramite nuove opzioni.

Photo Credit: Apple

Ricordiamo che, oltre ai 5GB di spazio gratuiti, è disponibile anche l’abbonamento iCloud+ (in vari tagli), che aggiunge alcune utili funzioni, come la generazione di indirizzi e-mail casuali per nascondere quello personale o il relay privato iCloud per navigare in modo ancora più sicuro e riservato. Anche quest’ultime godranno di un restyling e un accesso rinnovato all’interno del nuovo client web. Inoltre, uno strumento di “recupero dati” vi consentirà di, come dice il nome stesso, recuperare segnalibri, calendari, contatti e file su iCloud Drive eliminati negli ultimi 30 giorni.

Attualmente, Apple non ha specificato per quanto tempo durerà questa fase di “beta testing”, ma sicuramente questa ventata d’aria fresca sarà indubbiamente gradita a coloro che utilizzano il servizio su dispositivi non prodotti dall’azienda. Del resto, anche TV+ e Music sono accessibili comodamente da browser in maniera molto comoda e veloce.