iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC, ecco la scheda di Colorful per veri overclocker

Colorful si prepara a lanciare una delle schede grafiche GeForce RTX 3080 più interessanti annunciate fino ad oggi: iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC. Il dispositivo non solo promette di offrire un grande potenziale di overclock e prestazioni superiori a quelle della Founders Edition sin da subito, ma possiede anche un design elegante e un monitor di stato.

La colorata iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC è equipaggiata con 10GB di memoria GDDR6X e la GPU GA102 di NVIDIA con 8.704 CUDA core che operano ad un clock di base di 1.440 MHz ed un boost clock fino a 1.800 MHz quando OC BIOS è attivato. La scheda grafica è dotata di 14+8+4 VRM (GPU/controller delle memorie/RAM), una configurazione piuttosto estrema progettata per fornire fino a 370W tramite tre connettori a otto pin per massimizzare il suo potenziale in overclock.

iGame RTX 3080 Vulcan OC è la sorella minore dell’iGame RTX 3090 Vulcan OC presentata la scorsa settimana. Infatti, considerando che i due prodotti presentano una sezione VRM molto simile (ma in grado di gestire un massimo di 390W nel caso del modello RTX 3090), è probabile che condividano anche lo stesso design del PCB.

Con un TDP fino a 370W, non sorprende di certo che la Colorful iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC necessiti di un sistema di raffreddamento molto potente. Il produttore ha dotato la scheda di un dissipatore composto da una piastra di rame sottovuoto (riempita con liquido di raffreddamento e polvere di rame), sei heat pipe, due heatsink in alluminio, un backplate e tre ventole con un design delle pale rinnovato.

Una delle caratteristiche chiave di iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC è la presenza del monitor di stato di terza generazione di Colorful. Il display LCD ha una risoluzione di 480×128 pixel e può visualizzare un’immagine personalizzata o dati in tempo reale come la temperatura. Nel frattempo, il display può essere ruotato di 90° nel tentativo di renderlo visibile nei sistemi che montano le loro schede grafiche verticalmente.

Alcuni negozi giapponesi inizieranno le vendite della Colorful iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC nel corso dei prossimi giorni, ma la disponibilità in altre parti del mondo non è ancora chiara. Dato che il produttore utilizza un design PCB unico e promette un buon potenziale di overclock, non sorprende che sarà piuttosto costosa. Infatti, PC Watch indica che la scheda grafica sarà proposta a 118.880 yen (circa 970€) in Giappone, ma non è del tutto chiaro se il prezzo includa l’IVA o meno.