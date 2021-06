IKEA e Sonos presentano una cornice che cela uno speaker WiFi

Il 21 e 22 giugno ci sarà l’Amazon Prime Day, due giorni ricchi di offerte e sconti a tempo limitato! Per non perderne nemmeno una, date uno sguardo alla nostra pagina dedicata.

Si vociferava di una nuova collaborazione tra IKEA e Sonos già da un po’ di tempo e nelle ultime ore è stata presentata ufficialmente la nuova cornice con altoparlante WiFi SYMFONISK. La cornice, che si appende e si integra perfettamente nell’ambiente come se fosse un quadro, è disponibile in bianco o nero e nasconde uno speaker.

Photo: IKEA

SYMFONISK viene fornito con dei pannelli frontali intercambiabili che si adattano al design bianco o nero. Al lancio ne saranno disponibili circa 14 richiamando stili e colori differenti per incontrare le necessità e i gusti dei clienti. Il design è stato progettato davvero in modo intelligente poiché lo speaker WiFi può essere appeso al muro in maniera orizzontale e verticale, oppure può essere appoggiato su una superficie piana grazie a dei piedini che offrono stabilità e riducono le vibrazioni. Il suono è dato da un tweeter e quello che sembra essere un mid-woofer combinato (non sono stati divulgati ancora i dettagli completi).

Per un’installazione più pulita, è possibile direzionare il cavo di alimentazione da 3,5 metri sia a destra che a sinistra dell’altoparlante, nascondendo il cavo in eccesso nella parte posteriore dello speaker. Sul lato sinistro, poi, ci sono i pulsanti di riproduzione/pausa e quelli per aumentare e diminuire il volume. Le dimensioni del prodotto sono: 40,64 cm di larghezza x 55,88 cm di altezza x 5,08 cm di profondità.

Come con le precedenti collaborazioni tra IKEA e Sonos, l’altoparlante WiFi funziona come qualsiasi altro speaker Sonos. Ciò significa che si possono raggruppare queste cornici con altri speaker Sonos o IKEA in altre stanze, utilizzare l’app Sonos per fruire di svariati servizi di streaming musicale, inviare l’audio alla cornice tramite AirPlay 2 o Spotify Connect e altro ancora. Ovviamente si possono anche accoppiare due SYMFONISK per riprodurre la musica in stereo: in questo caso si può utilizzare l‘alimentazione a cascata e utilizzare un solo cavo per tutti e due gli altoparlanti.

L’altoparlante WiFi SYMFONISK sarà disponibile sul sito di IKEA e nei suoi negozi a partire dal 15 luglio e si potrà ordinare anche online. I prezzi dovrebbero essere 179 euro per lo speaker e 17 euro per i pannelli frontali.