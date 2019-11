Il Black Friday di Microsoft: sconti oltre il 40% su Xbox e Surface!

È arrivato il Black Friday e anche Microsoft, complice il recente aggiornamento della gamma Surface, ha deciso di varare una tornata di sconti molto interessante dal 25 novembre al 2 dicembre per chi vuole regalare o regalarsi una Xbox One in prossimità del Natale o uno dei prodotti della gamma Surface.

L’azienda propone infatti sconti superiori al 40%, con l’obiettivo di garantire il miglior prezzo sul mercato per quanto riguarda la gamma Surface: se non dovesse essere così, l’azienda promette di eguagliare il prezzo fatto da altri negozi.

Inutile dire che a fare gola sono sicuramente i nuovi dispositivi Surface, dal Surface Pro X al nuovo portatile Laptop 3. Quest’ultimo è per la prima volta disponibile anche in versione con schermo da 15 pollici e processore AMD, ma Microsoft ha rinnovato anche il 13 pollici con CPU Intel Core decima generazione Ice Lake.

Il Surface Pro X è invece un 2 in 1 tutto nuovo con display 13 pollici PixelSense, ma soprattutto è il primo Surface basato su Windows 10 on ARM e processore custom Microsoft SQ1. Secondo l’azienda offre un’autonomia fino a 22 ore.

Componente interessante di questo prodotto è la tastiera staccabile (Surface Pro X Signature Keyboard), che si collega a una porta nella parte bassa del display e ha uno slot dedicato per la Slim Pen.

Se invece volete un 2 in 1 più classico con l’edizione standard di Windows 10, allora il Surface Pro 7 è quello che fa per voi. Dotato di CPU Intel Core di decima generazione Ice Lake, fino a un 1 TB di storage, 16 GB di memoria e una porta USB C, assicura un’autonomia di 10,5 ore ed estrema portabilità grazie a un peso di 770 grammi.

A tal proposito segnaliamo l’offerta sul Surface Pro 7 con CPU Core i5 e 128 GB di storage a soli 799 euro, un prezzone se pensate che costa di solito 1069 euro. E gli sconti riguardano anche i prodotti più datati, come il Surface Go che nella versione da 128 GB con cover e penna costa solo 599 euro!

Sul fronte Xbox, attenzione in particolare agli sconti sui bundle e soprattutto sui controller esclusivi acquistabili tramite lo Store. Insomma, un Black Friday da urlo per chi stava pensando di dotarsi di un portatile, 2 in 1 o una console da gioco. Che aspettate? Andate sul Microsoft Store!