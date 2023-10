Il "bug" di questa RTX 4090 è una cosa davvero incredibile

Il TechTuber NorthWestRepair ha condiviso un video che mostra il processo di individuazione del guasto, e la riparazione, di una Nvidia GeForce RTX 4090 Founders Edition, una delle migliori schede grafiche attualmente sul mercato.

Quello che rende questo video particolare è che, sollevando la GPU, è stato rivelato un insetto. Sfortunatamente, un insetto alato si era infilato tra la GPU e i contatti della scheda PCB durante l'assemblaggio, nel momento peggiore possibile.

Il cliente che ha incaricato NorthWestRepair per la riparazione della scheda grafica ha spiegato che aveva una Nvidia GeForce RTX 4090 Founders Edition "nuovissima", acquistata da un "luogo di rivendita" senza garanzia.

Presumibilmente, era un affare. Non sorprende quindi che la scheda grafica economica non funzionasse. Tuttavia, ha mostrato alcuni segni di vita. Quando è stata alimentata in un sistema, le ventole della GPU giravano alla massima velocità, ma non veniva mai visualizzata alcuna immagine su nessun monitor.

NorthWestRepair ha iniziato le indagini con le basi. Il PCB è stato completamente esposto dopo una rapida disassemblaggio della scheda Nvidia.

Il tecnico di riparazione ha eseguito tutti i passaggi usuali di un tecnico di riparazione elettronica: ricerca di cortocircuiti e tensioni necessarie, controllo attraverso un microscopio per verificare eventuali difetti e crepe nel PCB, nonché l'analisi dei circuiti di alimentazione, dell'oscillatore e dei chip del BIOS.

Infine, il PCB perfettamente pulito e funzionale ha reso la GPU il candidato successivo più probabile per il guasto. Quindi NorthWestRepair ha deciso di sollevare il chip AD102 per ispezionarlo.

Utilizzando la sua attrezzatura per la dissaldatura BGA, il TechTuber ha rimosso la GPU e ha trovato il cadavere di un insetto alato. La sua presenza deve aver influenzato alcuni contatti BGA e causato l'errore di mancata visualizzazione.

Dopo una lunga operazione di pulizia e rimballaggio, NorthWestRepair ha riposizionato la GPU e i test hanno rivelato che la RTX 4090, precedentemente non funzionante, era ora piena di vita.

Il video termina con il YouTuber che testa una delle GeForce RTX 4090 FE nelle applicazioni di benchmark 3DMark e assicurandosi che fosse pronta per essere utilizzata.