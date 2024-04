RTX 4090, torna il problema dei connettori bruciati e la soluzione fa più danni che altro

Ricordate il problema del surriscaldamento dei connettori con le RTX 4090? Fin dal lontano novembre 2022, dopo il lancio della scheda grafica di punta di Nvidia, l'RTX 4090, sono cominciate ad arrivare segnalazioni sparse di surriscaldamento e fusione del connettore di alimentazione della GPU, rendendo di fatto inutilizzabile il componente. Ora, quasi un anno e mezzo dopo, sembra che il problema stia ancora causando rogne ai giocatori PC.

Il negozio di riparazioni tecnologiche con sede in California, Northridge Fix, ha riferito sul suo canale YouTube che la crisi delle schede è ben lungi dall'essere risolta, con il team di riparazione che riceve ancora fino a 200 schede RTX 4090 danneggiate ogni mese.

Per chi non ne è a conoscenza, l'intera questione deriva da uno specifico standard di connettore di alimentazione a 16 pin chiamato 12VHPWR, introdotto con l'RTX 4090 e richiedeva un adattatore incluso per le vecchie alimentazioni ATX. Un piccolo difetto di progettazione ha causato il surriscaldamento di alcune parti quando il connettore veniva inserito in modo non corretto, con conseguente fusione del rivestimento in plastica.

Alcuni appassionati di hardware intraprendenti hanno, dunque, suggerito di limitare l'alimentazione della GPU, mentre un produttore di cavi ha offerto un adattatore ad angolo retto progettato per ridurre lo stress sul connettore a 16 pin... solo che questa soluzione "intelligente" è stata rapidamente richiamata a causa del rischio di surriscaldamento e problemi di fusione, danneggiando di conseguenza ancora di più la GPU.

Non abbiamo ancora statistiche concrete su quante RTX 4090 sono finite sulla panchina delle riparazioni (o in discarica). C'erano segnalazioni che la GPU aveva venduto 160.000 unità nella sua prima settimana, mentre un'analisi dei nostri colleghi di Tom's Hardware US di quest'anno suggerisce che siano state vendute tra uno e tre milioni di unità totali - in altre parole, la percentuale di unità difettose sembra essere bassa.