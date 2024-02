Chat with RTX, lo strumento che cambierà il modo in cui usiamo il PC

NVIDIA ha ufficializzato il nuovo Chat with RTX, un programma disponibile gratuitamente (potete scaricarlo da qui) che sfrutta l’IA generativa e le schede NVIDIA RTX serie 30 e serie 40 per rispondere alle vostre domande su documenti e video.

Chat with RTX gira in locale su PC Windows e sfrutta la Retrieval-Augmented Generation (RAG) e il modello di linguaggio TensorRT, accelerato dai Tensor Core delle schede grafiche GeForce. Il set di dati è composto da file locali scelti dall’utente, quindi lo strumento è perfetto per ottenere risposte veloci su documenti, PDF o video salvati sul PC. Pensate ad esempio di avere bisogno di un riassunto scritto di un video o di un lungo PDF, o ancora di dover recuperare un’informazione che non ricordate e che si trova in uno dei vostri molti file, ma non ricordate quale: Chat with RTX è pensato per questi (e altri) compiti e punta a facilitarvi la vita, dando risposte immediate a richieste che, normalmente, richiederebbero decine di minuti (se non addirittura ore).

Lo strumento di NVIDIA supporta attualmente i formati txt, PDF, xml, doc e docx. È sufficiente indicare nel percorso del set di dati la cartella contenente i vostri file e lo strumento li caricherà nella sua libreria in pochi secondi. È anche possibile aggiungere l’URL di un video per fare in modo che il chatbot lo analizzi e sia in grado di fornirvi informazioni contestuali. È possibile, ad esempio, chiedere consigli di viaggio facendogli analizzare i video dei vostri influencer preferiti, oppure creare un tutorial passo-passo partendo da un video YouTube.

Chat with RTX funziona in locale e usa dati presenti sul PC, quindi a differenza di altri modelli concorrenti, permette anche di elaborare dati sensibili con più serenità: i vostri dati non verranno mai caricati nel cloud, poiché lo strumento non ha alcuna necessità di accedervi.

Come detto, lo strumento Chat with RTX è disponibile gratuitamente sul sito NVIDIA e può essere scaricato e utilizzato da tutti coloro che hanno un PC Windows 11 con scheda grafica NVIDIA RTX; l’unico requisito è avere una GPU serie RTX 30 o successiva con almeno 8GB di memoria video. Se siete sviluppatori, potete fare riferimento a questa pagina GitHub per implementare Chat with RTX nelle vostre applicazioni.