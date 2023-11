Il cavo Ethernet ha 50 anni, lo amiamo ancora

Il Centro di Ricerca Xerox Palo Alto in California ha contribuito allo sviluppo di molte tecnologie informatiche innovative, tra cui l'Alto, il primo personal computer a utilizzare un'interfaccia utente grafica, e la prima stampante laser.

Il PARC è anche noto per l'invenzione di Ethernet, una tecnologia di rete che permette la trasmissione veloce dei dati su cavi coassiali. Ethernet è diventata uno standard mondiale per le reti locali cablate ed è ampiamente utilizzata nelle aziende e nelle case. Quest'anno è stata riconosciuta come IEEE Milestone, cinquant'anni dopo la sua creazione.

Lo sviluppo di Ethernet ha avuto inizio nel 1973, quando Charles P. Thacker, coinvolto nella progettazione del computer Alto, immaginò una rete per consentire la comunicazione tra gli Alto, le stampanti laser e il gateway di PARC verso ARPANET. Il ricercatore del PARC Robert M. Metcalfe, membro dell'IEEE, ha accettato la sfida di sviluppare questa tecnologia, unendosi allo scienziato informatico David Boggs.

Metcalfe e Boggs avevano due obiettivi principali: la rete doveva essere abbastanza veloce per supportare la stampante laser e collegare centinaia di computer nello stesso edificio. Il design di Ethernet è stato ispirato dall'ALOHAnet, un sistema radio dell'Università delle Hawaii. Nel 1973, Metcalfe e Boggs hanno progettato la prima versione di Ethernet, che trasmetteva dati a 2,94 megabit al secondo su un cavo coassiale.

Il cavo coassiale da 500 metri è stato installato al centro di un'aula nel PARC, collegando 100 nodi ricetrasmettitori tramite connettori N noti come "prese vampiro", per via del sistema di aggancio che "mordeva" direttamente la guina in gomma per collegarsi al nodo in rame. Ogni presa vampiro consentiva a computer, stampanti e server di connettersi alla rete. Metcalfe e Boggs hanno creato la prima scheda di interfaccia di rete (NIC) ad alta velocità per consentire la comunicazione tra i dispositivi.

Il nome originale "Alto Aloha Network" è stato successivamente cambiato in Ethernet per riflettere la sua capacità di supportare qualsiasi computer. Nel 1978, Metcalfe, Boggs, Thacker e Lampson hanno ottenuto un brevetto per la loro invenzione.

Ethernet è stata continuamente sviluppata, e nel 1980 è stata pubblicata una versione che funzionava a 10 Mb/s. Nel 1980, Ethernet è diventata disponibile commercialmente, diventando rapidamente lo standard LAN del settore. Nel 1983, è stata adottata come standard IEEE 802 per fornire una struttura tecnologica alle aziende informatiche.

Attualmente, la famiglia IEEE 802 conta 67 standard pubblicati, con altri 49 in fase di sviluppo. Ethernet è diventata onnipresente in ambienti domestici, commerciali, industriali e accademici in tutto il mondo. La tecnologia è stata riconosciuta come un IEEE Milestone, e una targa di riconoscimento sarà esposta presso il PARC con una cerimonia di inaugurazione prevista per il 18 maggio.