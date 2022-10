Il produttore Silicon Motion ha recentemente mostrato un’unità SSD basata sulla piattaforma SM8366, la prima dell’azienda progettata per sfruttare la nuova interfaccia PCI Express 5.0. Stando a quanto riportato dai colleghi di Storage Review, il dispositivo, presentato al forum Open Compute Project (OCP), ha registrato una velocità di lettura sequenziale di 13,6GB/s (leggermente inferiore ai 13,8GB/ottenuti dall’SSD PM1743 di Samsung, ma superiore al PS5026-E26 di Phison, che si è fermato a 12,4GB/s) e 3,4 milioni di OPS in lettura casuale.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, la piattaforma MonTitan SM8366 di Silicon Motion è stata ideata principalmente per le unità SSD di livello enterprise. Dispone di 16 canali NAND flash con interfaccia ONFI/Toggle a 2400 MT/s per collegare fino a 128TB di memoria 3D TLC, 3D QLC o XL-Flash. Il controller supporta buffer DRAM DDR4-3200 e DDR5-4800 con un’interfaccia a doppio canale e un’interfaccia PCIe 5.0 x4 o due interfacce indipendenti x2/x2 o x1/x1 per il collegamento all’host. Il noto Phison E26, invece, è destinato principalmente alle unità SSD di fascia consumer ad alte prestazioni e dispone di otto canali NAND.

Photo Credit: Silicon Motion

Silicon Motion ha convalidato al momento la sua piattaforma SM8366 con la 3D NAND TLC BICS6 di Kioxia, la 3D NAND QLC N48R di Micron e la memoria 3D NAND TLC B58R di Micron. Inoltre, l’azienda offre diversi progetti di riferimento per il suo ultimo controller SSD orientato alle imprese, anche in form factor come E1.S, E1.L E3.x e U.2/3.

La piattaforma SSD MonTitan SM8366 di Silicon Motion dovrebbe essere disponibile per i primi clienti nel corso di questo trimestre. Per quanto riguarda l’ambito consumer, Silicon Motion introdurrà il suo controller per le unità PCIe Gen5 nel corso del prossimo anno.