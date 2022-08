I colleghi di VideoCardz hanno ricevuto in forma anonima delle prove che vedono il processore Intel Core i7-13700K, facente parte della prossima linea di CPU conosciute con il nome in codice di “Raptor Lake“, raggiungere la notevole frequenza di 6GHz. Grazie a ciò, il processore è stato in grado di ottenere 983,3 punti nel test single core di CPU-Z. Tuttavia, per portare il processore (che era un sample di pre produzione, ES o QS), installato su una scheda madre MSI mini-ITX Z690 Unify, a funzionare a un clock così elevato, si è reso necessario disattivare gli E-core.

Inoltre, un altro utente, conosciuto come @esperonslaie su Twitter, è riuscito anch’esso a mettere le mani su un Core i7-13700K ottenendo simili risultati, sebbene in questo caso abbia lasciato gli E-core abilitati. Tuttavia, la massima frequenza raggiunta è stata di 5,8GHz, mentre il punteggio segnato nel benchmark single core di CPU-Z è stato di 947, solo il 3% in meno.

A quanto pare, i processori Raptor Lake assicureranno prestazioni davvero elevate grazie alla loro possibilità di raggiungere frequenze altissime. In precedenza, clock superiori ai 5,6GHz erano ottenibili su Alder Lake solo tramite l’impiego di sistemi di dissipazione complessi, come quello ad azoto liquido. Se andiamo a confrontare i dati con le CPU attuali, possiamo vedere che il Core i9-12900KF si ferma a 819 punti nel test single core di CPU-Z, mente il Ryzen 5900X di AMD è un po’ più lento (647 punti).

La scorsa settimana, vi abbiamo riportato che test effettuati su un esemplare di CPU Core i7-13700K avrebbero confermato che le CPU Raptor Lake beneficeranno dell’impiego di memorie DDR5, con performance multi-core superiori del 20%. Trovate tutti i dettagli a riguardo nel nostro precedente articolo dedicato.