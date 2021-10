Il Core i9-12900K segna un nuovo record in overclock

Dopo un’attesa incredibilmente lunga, Intel ha annunciato ufficialmente i processori Alder Lake di dodicesima generazione, i primi ibridi mainstream che supportano le memorie DDR5 e l’interfaccia PCIe 5.0. Il noto overclocker Allen ‘Splave’ Golibersuch non ha perso tempo a battere un paio di record mondiali con i nuovi chip durante l’evento live streaming di Intel.

Con l’aiuto di alcuni serbatoi di azoto liquido, Splave ha spinto il Core i9-12900K a 6,8GHz sui core Golden Cove (P-core) e 5,3GHz sui core Gracemont (E-core). Per far un confronto, il Core i9-12900K dispone di clock boost P-core di 5,2GHz e E-core da 3,9GHz. Si tratta di un overclock del 31% e del 36%, rispettivamente, sui core P ed E.

Photo Credit: Tom's Hardware

La Z690 Aqua OC Edition di ASRock è stata la scheda madre scelta da Splave, la cui produzione è limitata a 500 unità. L’OC Edition è quasi una copia carbone della Z690 Aqua, tranne che con due slot DDR5 in meno. Infatti, il design dual-DIMM mira a migliorare l’overclock delle memorie. Il sistema Core i9-12900K includeva anche le memorie DDR5-4800 di Klevv, overcloccate a DDR5-6200 C34, il Reaktor 2.0 LN2 di der8auer e l’alimentatore SuperNOVA da 1.600W di EVGA.

Score Single-Core Multi-Core (16-Core) XTU 2.0 12.765 N/A N/A Geekbench 4 N/A 11.669 93.232 Geekbench 5 N/A 2.740 26.649

Splave ha stabilito i nuovi record mondiali single e multi-core (16-core) su Geekbench 4 e Geekbench 5 con il Core i9-12900K portato a 6,8 GHz/5,3 GHz. Su XTU 2.0, tuttavia, ha dovuto abbassare i core Golden Cove fino a 6,7GHz per ottenere una stabilità sufficiente per completare il benchmark. Il Core i9-11900K (Rocket Lake) e il Ryzen 9 5950X (Zen 3) erano i precedenti detentori del record, rispettivamente, per i benchmark Geekbench 5 single e 16-core con 2.309 e 20.929 punti. Pertanto, il Core i9-12900K ha surclassato il chip Intel del 19% e il chip AMD del 27%.

Alder Lake è disponibile per il preordine presso la maggior parte dei rivenditori, ma i chip non verranno spediti fino al 4 novembre 2021. Il Core i9-12900K viene venduto al dettaglio per 589$, solo 40 dollari in più rispetto al precedente Core i9-11900K. Tuttavia, il processore di punta Alder Lake costa 210$ in meno rispetto al Ryzen 9 5950X di AMD.