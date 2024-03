Intel Core i9-14900KS già spinto a 9,1GHz, superati diversi record del mondo

Il debutto di ieri del nuovo Intel Core i9-14900KS, capace di arrivare a una frequenza massima di 6,2GHz in boost, è stato contrassegnato da diversi record del mondo infranti: tutto merito ovviamente degli overclocker, che sfruttando l’azoto liquido sono riusciti a spingerlo fino a 9,1GHz.

La frequenza raggiunta di 9117MHz (su un singolo P-Core) è già di per sé un record, dato che supera quella del precedente Core i9-14900KF, che si era fermato a 9043MHz. A far registrare l’impresa è stato un gruppo di overclocker formato da Elmor, SkatterBencher e Shamino, che hanno spinto il voltaggio fino a 1,85V e raffreddato il chip fino a -231°C, sfruttando ovviamente l’avoto liquido. Il record è stato registrato su una scheda madre ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore.

Praticamente dall’altra parte del mondo, l’overclocker sud coreano safedisk ha sfruttato il nuovo Core i9-14900KS per far registrare nuovi record del mondo nei benchmark di PYPrime 32B, PiFast e SuperPI 1M, completati rispettivamente in soli 6,790 secondi 3,768 secondi; la gioia è durata però ben poco, visto che Splave ha fatto di meglio, ottenendo 6,770 secondi in PiFast e 3,662 secondi in SuperPI.

Il nuovo Intel Core i9-14900KS ha poco senso per la maggior parte dei consumatori, visto che dovrebbe costare (a listino) il 15% in più del Core i9-14900K, ma offrirebbe prestazioni pressoché identiche, consumando ancora di più sotto stress. Tuttavia, come tutti i processori “KS” del passato, sembra perfetto per gli overclocker che vogliono infrangere quanti più record del mondo possibile.