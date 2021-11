Il Core i9-12900K sfonda il muro degli 8GHz

Il maestro dell’overclock HiCookie (come riportato sull’account Twitter di Aorus Spain) ha overcloccato il nuovo Intel Core i9-12900K (nome in codice Alder Lake) sino a 8GHz utilizzando un sistema di raffreddamento ad azoto liquido (LN2). E non solo, ha anche spinto le sue memorie DDR5 da 4.800MHz a 8.300MHz. Il Core i9-12900K sembra essere un chip molto capace in overclock, considerando che i suoi predecessori, come il Core i9-11900K (7,3GHz) e il Core i9-10900K (7,7GHz), non erano affatto vicini alla barriera degli 8GHz. Il Core i9-12900K ha già stabilito alcuni record mondiali e possiamo aspettarci di vederne altri in futuro.

Photo Credit: Aorus Spain

Poiché l’overclocker era supportato da Gigabyte, non è stata una sorpresa vedere che HiCookie abbia utilizzato l’hardware del produttore per compiere l’impresa. Per quanto riguarda la scheda madre, l’overclocker ha usato la Gigabyte Z690 Aorus Tachyon, che è fatta su misura per l’overclocking estremo. La motherboard vanta un sottosistema di erogazione dell’alimentazione con un design a 15+1+2 fasi con stadi di potenza da 105A e condensatori polimerici al tantalio. Con solo due slot di memoria DDR5 e tracce più brevi, lo Z690 Aorus Tachyon è una scelta popolare per l’overclock delle memorie.

Photo Credit: Aorus Spain

Per queste ultime, HiCookie ha utilizzato un singolo stick di Gigabyte DDR5-4800 (GP-ARS32G62D5). In precedenza, abbiamo visto la stessa memoria arrivare a 8.000MHz, ma in questa occasione HiCookie è riuscito a spingerla sino a 8.300MHz. Ovviamente, i timing sono stati alzati a 52-52-52-100 per ottenere un tale risultato.

Ricordiamo che i processori Intel Alder Lake sono disponibili ufficialmente da oggi. Per vedere come se la cavano le nuove CPU dell’azienda di Santa Clara, vi consigliamo di leggere le nostra recensione completa, pubblicata solo poche ore fa su queste pagine.