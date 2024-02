Il cyberattacco più strano di sempre, hanno usato degli spazzolini elettrici

Il quotidiano svizzero Aargauer Zeitung ha riportato un attacco informatico decisamente particolare, che ha coinvolto tre milioni di spazzolini elettrici intelligenti. A quanto pare, i dispositivi sono stati hackerati per eseguire un attacco DDoS (Distributed Denial of Service), in uno di quelli che potrebbe essere il cyberattacco più strano di sempre.

Gli hacker avrebbero hackerato gli spazzolini, con un software basato su Java, per creare una botnet e attaccare un’importante svizzera, causando danni per milioni di euro e disservizi durati diverse ore.

L’episodio, per quanto particolare, mette in luce i crescenti rischi legati alla sempre maggior diffusione dell’IoT, ormai presente in tutti (o quasi) gli elementi della nostra vita quotidiana. Stefan Zuger, Director Systems Engineering presso la sede svizzera di Fortinet, ha dichiarato "Ogni dispositivo connesso a Internet è un potenziale bersaglio o può essere sfruttato per un attacco". La pervasività di questa minaccia è stata riconosciuta dagli esperti di sicurezza informatica da anni, con avvertimenti sulle intrinseche insicurezze dei dispositivi IoT e sulla loro suscettibilità all'exploit da parte di criminali informatici.

Il problema principale risiede nelle vulnerabilità intrinseche di questi dispositivi, spesso legate all’assenza di misure di sicurezza adeguate. Mark Houpt, Chief Information Security Officer di DataBank, ha sottolineato la sfida nel garantire la sicurezza dei dispositivi privi di adeguate disposizioni di sicurezza. L'assenza di meccanismi per gli aggiornamenti automatici e l'impossibilità di installare software di sicurezza lasciano questi dispositivi esposti agli exploit.

Per mitigare i rischi servono misure preventive, come l’aggiornamento automatico dei dispositivi IoT, così da affrontare prontamente eventuali problemi, inoltre Zuger consiglia di evitare l’uso di porte USB pubbliche, che rappresentano potenziali vettori di trasmissione di malware (un consiglio valido per tutti i dispositivi, smartphone compresi).