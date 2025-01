Il gattino robot che evita di bruciarsi col caffé è l'annuncio migliore del CES 2025

Un tenero gattino robot, in grado di raffreddare bevande e cibi caldi, è stato presentato al CES 2025 di Las Vegas dalla società giapponese Yukai Engineering. Il dispositivo, chiamato Nékojita FuFu, si posiziona sul bordo di tazze o ciotole e soffia sulla superficie per abbassare la temperatura di bevande e alimenti.

Il piccolo robot a forma di gatto utilizza una ventola interna per simulare diversi tipi di respirazione. L'idea è nata durante un hackathon interno all'azienda, quando un team leader ha ricordato la sensazione di affanno e vertigini provata dopo aver soffiato sul cibo appena cucinato per il suo bambino piccolo.

Il dispositivo è definito dall'azienda come un "compagno personale per i pasti".

Il Nékojita FuFu dispone di varie modalità di "respirazione" casuali per sembrare più realistico. Tra queste ci sono "La Principessa", con respiri lenti ed eleganti che aumentano gradualmente di intensità, e "Guarda un po'!", che incrementa progressivamente la potenza del soffio "come se fosse affascinato dall'aspetto del cibo".

Oltre al pratico utilizzo per raffreddare cibi e bevande, che molto probabilmente diventerà virale, Yukai Engineering spera che il FuFu possa essere d'aiuto sia per i neogenitori che per gli anziani. Il lancio sul mercato giapponese è previsto entro fine anno, ad un prezzo indicativo di circa 25 dollari.

Lo stand di Yukai Engineering al CES 2025 ha presentato anche altri curiosi dispositivi robotici. Tra questi spicca Mirumi, un piccolo peluche robot da agganciare alla maniglia della borsa che osserva le persone che passano e reagisce all'ambiente circostante muovendo la testa.

L'anno scorso l'azienda aveva già attirato l'attenzione con l'Amagami Ham Ham, un piccolo robot morbido che mordicchia delicatamente il dito. Secondo Yukai Engineering, la sensazione di mordicchiamento leggero dovrebbe risultare confortevole, paragonabile a quella di un bambino o un animaletto.

Questi gadget dall'aspetto tenero e bizzarro rappresentano un filone innovativo nel campo della robotica di consumo, puntando su interazioni emotive e funzionalità pratiche quotidiane. Resta da vedere se troveranno un effettivo spazio nel mercato o rimarranno delle semplici curiosità tecnologiche.