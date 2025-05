Intel lancia la linea Core Ultra 200 per workstation IA entry-level

Intel ha appena scosso il mercato con l'annuncio di una nuova gamma di CPU "Core Ultra 200", pensata per soddisfare le esigenze dei professionisti con budget limitati. La mossa strategica del colosso di Santa Clara punta a riconquistare terreno nel segmento delle postazioni di lavoro entry-level, offrendo soluzioni sia per desktop che per laptop che promettono prestazioni competitive a costi contenuti. I nuovi processori, basati sull'architettura Arrow Lake, si propongono come alternativa concreta ai prodotti AMD, con miglioramenti significativi in termini di efficienza energetica e potenza di calcolo.

Sul fronte desktop, i processori Core Ultra 200S si distinguono per prestazioni multithread superiori fino al 13% rispetto al fiore all'occhiello di AMD, il Ryzen 9 9950X, nei benchmark come Cinebench Multicore 2024. L'efficienza energetica rappresenta uno dei punti di forza della nuova proposta Intel, con un miglioramento dell'11% nel rapporto prestazioni/watt rispetto alla controparte AMD, quando entrambi operano con un TDP di 125W. Le workstation desktop equipaggiate con questi processori supporteranno fino a 256 GB di memoria DDR5-6400 ECC, connettività WiFi 6E e funzionalità avanzate come KVM remoto, Intel vPro e supporto Pro Codec.

Il vero valore aggiunto delle nuove workstation desktop non si limita alle mere specifiche tecniche, ma si estende alla capacità di offrire un ambiente di lavoro professionale a costi significativamente più contenuti rispetto alle soluzioni tradizionali. Intel sembra aver compreso la crescente domanda di sistemi potenti ma accessibili per creativi, designer e sviluppatori indipendenti.

Le prestazioni multithread rappresentano un aspetto cruciale per i carichi di lavoro professionali, dalla renderizzazione 3D alla compilazione di codice, fino all'elaborazione video. Con i nuovi Core Ultra 200S, Intel mira a colmare il divario con AMD proprio in questo ambito, tradizionalmente dominato dai processori Ryzen.

Nel segmento dei laptop, Intel ha presentato due linee distinte: i Core Ultra 200HX per prestazioni elevate e i Core Ultra 200H per dispositivi sottili e leggeri. I processori 200HX offrono prestazioni single-thread superiori fino all'8% e multi-thread fino al 42% rispetto al Ryzen AI 9 HX 375. L'efficienza energetica fa un balzo in avanti notevole, con un miglioramento del 41% rispetto alla precedente generazione Meteor Lake, garantendo prestazioni superiori a parità di consumo energetico.

Tra i primi laptop workstation a integrare questi processori figura l'HP ZBook Fury 18, il cui lancio è previsto per giugno. Questo dispositivo supporterà fino a 256 GB di memoria DDR5 ECC e includerà un'unità NPU integrata per l'esecuzione locale di carichi di lavoro AI. Intel ha condiviso benchmark comparativi tra il flagship Core Ultra 9 285HX e l'i9 14900HX della generazione precedente, evidenziando i miglioramenti sostanziali nelle applicazioni professionali più diffuse.

Sul versante dei laptop workstation economici, Intel propone soluzioni basate sui Core Ultra 200H, come il Dell Pro Max 16. Questi dispositivi promettono prestazioni fino al 22% più veloci rispetto al Ryzen AI 9 365 nei test Geekbench 6.3 multicore e un'autonomia impressionante di oltre 21 ore. La grafica integrata Arc 140T rappresenta un valore aggiunto significativo, in grado di gestire sia carichi di lavoro professionali che gaming.

Confrontato con il Ryzen 9 8945HS (architettura Zen 4), il Core Ultra 200H offre prestazioni fino al 36% superiori su 9 applicazioni diverse. Analogamente, il top di gamma Core Ultra 9 285H supera del 26% le prestazioni del Ryzen AI 9 365 basato su Zen 5 in 6 applicazioni differenti. La GPU integrata Arc 140T si distingue particolarmente in applicazioni come Autodesk Inventor e Chaos V-Ray per Cinema 4D, dove risulta rispettivamente 2,15 e 1,30 volte più veloce rispetto alla GPU integrata nel Core Ultra 185H.

Per gli utenti che necessitano di potenza grafica ancora superiore, Intel propone le nuove GPU workstation Arc Pro B60 24 GB o Arc Pro B50 16 GB, disponibili però esclusivamente per sistemi desktop. Queste soluzioni completano l'offerta Intel nel segmento delle workstation entry-level, offrendo opzioni scalabili in base alle esigenze specifiche dei professionisti.