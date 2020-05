Il modo migliore per convertire DVD in MP4 – WinX DVD Ripper

Poiché la superiorità del formato digitale sta diventando un dato di fatto, è piuttosto imbarazzante continuare ad aggrapparsi ostinatamente a qualcosa di così impraticabile oggi come i dischi fisici. Per anni abbiamo dovuto convivere con l’inconveniente di portare enormi pile di DVD in giro con grande cura, ma adesso potete affidarvi a un convertitore di DVD a MP4 affidabile.

Il software gratuito ma potente

Per convertire i tuoi DVD, hai molte opzioni tra cui poter scegliere. Ad esempio, il software dominante nel settore della conversione di DVD in ambito domestico è senza dubbio Handbrake. Se hai bisogno di un software specifico in grado di gestire dischi fragili e datati, prodotti magari da studi di distribuzione diversi, WinX DVD Ripper si rivela come la soluzione ideale, gratuita e compatibile con Windows.

Motivi per cui scegliere WinX DVD Ripper

In primo luogo, il DVD ripper accetta la maggior parte dei DVD. A differenza di Handbrake, che richiede l’installazione di Libdvdcss per aggirare il CSS utilizzato su DVD, non ha problemi a leggere qualsiasi tipo di DVD, da quelli casalinghi a vecchi DVD, fino a DVD non standard, serie TV, nuove uscite, ecc.

Se hai avuto esperienza con video di scarsa qualità, non devi più preoccuparti: WinX DVD Ripper ha la funzione 1:1 DVD per cartelle ISO / DVD. Per quanto riguarda la conversione da DVD a MP4, si perderà un po’ di qualità nelle immagini, ma si percepirà appena la differenza. La qualità MP4 risultante sarà quasi alla pari di quella del film originale, grazie al motore di alta qualità, al Deinterlacing e alla codifica HQ regolabile.

Se la qualità è importante, resta sempre il problema del rapporto tra qualità e dimensioni del file. Con WinX DVD Ripper il compromesso tra qualità e dimensioni viene gestito brillantemente. Il motore di compressione avanzata e le impostazioni flessibili consentono di convertire un’immagine DVD/ISO in un file MP4 più piccolo dell’80%. Ad esempio, posso convertire un DVD completo da 8 GB in un video MP4 da 700 MB mantenendo un livello qualitativo alto.

La conversione di un filmato in MP4 sarà rapida o lenta a seconda dell’hardware utilizzato. Ad esempio, su un Mac Pro, Handbrake impiega circa 20 minuti per convertire un film di 2 ore. Tuttavia, su un vecchio iMac G5, Handbrake richiede circa 6-10 ore. Lo stesso vale per WinX DVD Ripper, ma ad una maggiore velocità. Su un computer di ultima generazione, infatti, può convertire un DVD in MP4 in soli 5 minuti. L’accelerazione hardware di livello 3 e la tecnologia multicore garantiscono un processo 47 volte più veloce anche su un normale computer.

Infine, copre tutti i formati: oltre all’MP4, sono inclusi HEVC, MPEG, WMV, MOV, AVI, ecc. Per non complicare troppo le cose esistono profili già pronti per iPhone, iPad, Android, Xbox, PSP e altri dispositivi. Ci sono anche feature aggiuntive per tagliare, unire, ritagliare, aggiungere sottotitoli e regolare i vari parametri.

Il DVD Ripper WinX soddisfa la maggior parte dei requisiti nella conversione dei DVD. Tuttavia, se siete alla ricerca di un software che possa offrirvi una velocità maggiore e una migliore qualità video, potete far riferimento alla versione avanzata. È possibile fare un upgrade alla versione avanzata del software tramite un’offerta speciale.

Come convertire DVD in MP4 con WinX DVD Ripper

Scarica e installa DVD ripper. Lancia il programma e inserisci il DVD.

Clicca sul pulsante “Disc” in alto a sinistra per caricare il disco. Una volta caricato, apparirà una finestra, “Output Profile”, che ti chiederà di scegliere un formato video. Qui seleziona “MP4 Video (Codec: H264 + AAC)” in “Profili generali” e fai clic su “OK”.

Nell’interfaccia principale, attiva “Hardware Accelerator” (acceleratore hardware) per aumentare la velocità e attivare l’alta qualità e la Deinterlacing per una migliore qualità di output. Seleziona “Safe Mode” per evitare problematiche nella conversione del DVD.

Scegli una cartella di destinazione per salvare il file digitale convertito. Quindi clicca sul pulsante “RUN” per avviare la conversione del DVD in MP4.