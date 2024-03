La Cina verso l'indipendenza tecnologica: ecco la strategia per diventare autosufficiente entro il 2027

Il Wall Street Journal ha riferito che la Cina sta portando avanti una campagna volta ad allontanare le aziende tecnologiche occidentali dal paese, sostituendole con alternative nazionali. Questa campagna è stata avviata nel 2022 con un documento segreto noto come "Documento 79", il cui obiettivo principale è eliminare gradualmente il software straniero dai sistemi informatici cinesi entro il 2027. Questo piano richiede alle aziende statali di fornire aggiornamenti trimestrali sui progressi compiuti nella sostituzione del software straniero con alternative nazionali.

Dopo due anni dall'inizio dell'iniziativa, i risultati del Documento 79 sono già evidenti. La quota di mercato delle grandi aziende tecnologiche occidentali come Microsoft, HP Enterprise e Cisco in Cina è drasticamente diminuita. HP Enterprise, ad esempio, ha visto la sua quota di mercato ridursi dal 14,1% nel 2018 al 4% nel 2023, mentre Cisco ha registrato un calo del 50% negli ultimi cinque anni, scendendo all'8%. Le vendite cinesi di Microsoft rappresentano ora solo l'1,5% del fatturato complessivo dell'azienda.

Le istituzioni governative cinesi stanno progressivamente sostituendo le tecnologie occidentali con soluzioni nazionali, che vanno dal software alle infrastrutture hardware.

Anche piattaforme di comunicazione popolari come WeChat stanno migrando verso fornitori cinesi come Alibaba e Huawei per l'hosting e la gestione dei dati, abbandonando fornitori occidentali come Oracle, IBM e Microsoft. Questo spostamento verso le tecnologie nazionali ha accelerato lo sviluppo del software cinese, con sistemi operativi come KylnOS, che secondo quanto riferito si avvicinano sempre più alle prestazioni di Windows 7.

Secondo il WSJ, nel 2022 i fornitori cinesi hanno conquistato metà del mercato tecnologico cinese, segnando un aumento continuo. Questo indica una crescente dominanza delle soluzioni nazionali nel mercato cinese. Se il Documento 79 sarà completamente attuato, ci si aspetta che entro il 2027 tutti gli enti governativi cinesi adotteranno esclusivamente tecnologie nazionali.