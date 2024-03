Il mondo intero dipende da questa piccola fabbrica di quarzo

L'industria mondiale dei semiconduttori si basa su una singola fabbrica di quarzo situata a Spruce Pine, North Carolina, secondo le osservazioni del professor Ethan Mollick della Wharton School.

Questa dichiarazione audace mette in luce l'importanza vitale di una struttura, apparentemente ordinaria, gestita da Sibelco North America Inc., nel panorama dell'industria tecnologica globale.

Il quarzo ultra-puro estratto qui è fondamentale per la produzione di crogioli necessari alla raffinazione delle fette di silicio, che costituiscono la base dei chip semiconduttori.

Nonostante le molte aziende che sostengono l'industria dei semiconduttori, quali Intel, TSMC e Samsung, e le rinomate aree tecnologiche come Silicon Valley e Hsinchu Science Park, la singolarità di Spruce Pine emerge con forza.

La sua importanza è sottolineata dal fatto che qualsiasi evento avverso in questo sito potrebbe avere ripercussioni su scala globale, fino a potenzialmente mettere a rischio l'intera produzione di chip.

Le origini geologiche di Spruce Pine risalgono a circa 380 milioni di anni fa, quando la collisione tra Africa e Nord America ha creato minerali di altissima purezza sotto la superficie terrestre.

Questi minerali, formati in condizioni uniche senza l'azione dell'acqua che avrebbe potuto compromettere la loro purezza, sono stati sfruttati per secoli. La miniera di Spruce Pine ha fornito non solo quarzo, ma anche altri minerali come la mica e il feldspato, utilizzati in una vasta gamma di applicazioni.

Sibelco

La sua importanza storica è evidente anche nel fatto che Thomas Edison ha utilizzato minerali provenienti da Spruce Pine nei suoi primi esperimenti elettronici, già nel 1879. Oggi, il quarzo estratto da questa miniera offre proprietà ottiche, meccaniche e termiche senza precedenti, essenziali per semiconduttori, celle fotovoltaiche e fibra ottica.

Mollick avverte che, sebbene esistano tecniche sintetiche per la produzione di quarzo, la chiusura improvvisa della miniera potrebbe causare gravi interruzioni nell'industria dei semiconduttori. Questo potrebbe tradursi in costi elevati e ritardi nella produzione di dispositivi elettronici fondamentali per l'economia moderna.

In conclusione, Spruce Pine gioca un ruolo cruciale nell'ecosistema dei semiconduttori globali, dimostrando che anche una singola fabbrica può avere un impatto significativo sull'economia mondiale. La sua importanza sottolinea la necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento e di investire in nuove tecnologie per garantire la resilienza dell'industria tecnologica.