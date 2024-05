L'assistente IA di Opera ora può riassumere le pagine web su Android

Il browser Opera porta l'intelligenza artificiale direttamente tra le mani degli utenti Android attraverso il suo ultimo servizio integrato, denominato Aria. Questo strumento all'avanguardia, dotato di capacità di intelligenza artificiale, è stato aggiornato con una nuova funzione per riassumere le pagine web basate su testo nella versione per Android, rappresentando una svolta significativa nella navigazione online e nell'accesso all'informazione.

Lo strumento permette di condensare con rapidità articoli di notizie, post di blog o paper di ricerca in un breve riassunto. Questa sintesi, che si adatta perfettamente alle dimensioni di uno schermo, consente agli utenti di comprendere rapidamente un argomento e di individuare i dettagli più importanti senza la necessità di leggere l'intero contenuto.

La funzionalità di sintesi delle pagine web è solo una delle novità introdotte da Opera, che ha continuato a sviluppare e arricchire Aria con nuove capacità da quando è uscito.

Per avvalersi di questa funzionalità, gli utenti dovranno semplicemente navigare su una pagina web basata su testo, successivamente toccare i tre punti situati nell'angolo in alto a destra del browser Opera per Android e selezionare l'opzione “Riassumi” accanto all'icona di Aria. Dopodiché, comparirà una chat con Aria che presenterà il riassunto richiesto.

Per accedere a questa funzione è necessario aggiornare il browser Opera per Android alla versione più recente, effettuare l'accesso con un account Opera esistente o crearne uno nuovo. Da quando è stato lanciato l'anno scorso, Aria funge da compagno di ricerca AI, proponendo un'interfaccia simile a quella di una chatbot, che risponde alle domande fornendo un'alternativa alla tradizionale navigazione in rete.