La navigazione web dal polso oggi è ancora più semplice

WristWeb, un nuovo browser per Wear OS, è stato recentemente lanciato da Ángel Gabaldón. Questa applicazione permette agli utenti di inserire URL tramite input vocale e ottimizza automaticamente le pagine web per essere visualizzate sugli schermi degli smartwatch.

Nonostante gli smartwatch non siano il primo dispositivo a cui si pensa per navigare su internet, ci sono situazioni in cui possono rivelarsi utili, come quando non si ha a portata di mano né smartphone né computer. Prima dell'introduzione di WristWeb, le opzioni di browser per Wear OS erano limitate e spesso non offrivano un'esperienza utente soddisfacente.

WristWeb introduce nuove funzionalità migliorando l'accesso a internet da smartwatch

Il browser include funzioni come la configurazione di un motore di ricerca personalizzato, una pagina home personalizzabile e la futura opzione di inviare pagine al proprio smartphone. Un menù accessibile con uno swipe verso l'alto offre opzioni come aggiungere ai preferiti, ricaricare la pagina, accedere alle impostazioni, navigare avanti e indietro, saltare all'inizio della pagina o tornare alla schermata home. È inoltre possibile zoomare con un gesto a due dita.

Ci sono ancora alcune limitazioni come l'incompatibilità con la corona girevole del Pixel Watch 3 (che potete trovare su Amazon), che impedisce di utilizzarla per lo scrolling, e l'assenza di uno swipe diretto per il ritorno alla pagina precedente, operazione per cui è necessario utilizzare il menù.

WristWeb è ora disponibile gratuitamente sul Google Play Store e rappresenta una delle opzioni più efficaci tra i browser per smartwatch attualmente sul mercato. Sebbene non possa competere con l'esperienza offerta da smartphone e computer, offre un'alternativa pratica per l'accesso veloce alle informazioni online direttamente dal polso.