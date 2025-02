Il nuovo Intel Core Ultra 9 275HX batte il Ryzen 9 7945HX3D in PassMark

Il nuovo processore Intel Core Ultra 9 275HX basato sull'architettura Arrow Lake ha superato del 7% l'AMD Ryzen 9 7945HX3D nei benchmark preliminari di PassMark. Il chip Intel ha ottenuto prestazioni del 34% superiori rispetto al predecessore i9-14900HX, nonostante una frequenza di clock inferiore di 400 MHz.

Questi risultati, basati su un singolo campione, devono essere confermati da test più approfonditi. I laptop gaming equipaggiati con i processori Arrow Lake-HX di Intel dovrebbero arrivare sul mercato il prossimo mese, in concomitanza con il lancio delle GPU mobili RTX 50 di NVIDIA, motivo per il quale arriveranno parecchi test a confermare, o smentire, questi risultati.

Il processore Intel Core Ultra 9 275HX offre 24 core (8P + 16E) e 24 thread.

I processori Arrow Lake-HX sono progettati come sostituti dei desktop, con un'architettura simile ai chip Core Ultra 200S ma in package BGA. Rispetto alla serie Arrow Lake-H, hanno TDP più elevati e mancano dei core LPE sul tile SoC. Sono i chip per laptop più performanti di Intel quest'anno, pensati per essere abbinati a GPU dedicate, con un TDP base di 55W che può arrivare fino a 160W.

Nonostante una frequenza massima inferiore rispetto alla generazione precedente, Intel è riuscita a ottenere guadagni in efficienza e prestazioni grazie al nuovo processo produttivo TSMC N3B e alle architetture aggiornate Lion Cove e Skymont.

Nei test single-thread di PassMark, il 275HX risulta fino al 16% più veloce del Ryzen 9 7945HX3D di AMD. Tuttavia, il confronto non è del tutto equo considerando l'imminente arrivo dei chip AMD Zen 5 Fire Range.

Il vantaggio prestazionale del chip Arrow Lake si estende al 34% rispetto all'i9-14900HX nel test CPU Mark di PassMark. Nonostante una riduzione del 7% nelle frequenze di boost, il nuovo processore Intel mantiene un vantaggio del 9% nelle prestazioni single-core.

Recenti test utente sul Core Ultra 9 285H (basato su Arrow Lake-H) hanno evidenziato risultati deludenti in termini di efficienza energetica. Ciò potrebbe essere dovuto al datato tile SoC Meteor Lake, che non dovrebbe essere presente nei modelli Arrow Lake-HX. È consigliabile attendere recensioni dettagliate per avere un quadro più chiaro.

Le prestazioni effettive dipenderanno in larga misura dalle capacità termiche e di alimentazione dei singoli laptop. La GPU integrata è stata aggiornata alla versione Alchemist+ con supporto per le istruzioni XMX DPAS. Nessuno dei chip Arrow Lake è compatibile con i requisiti Microsoft CoPilot+, ad eccezione di Lunar Lake.

I laptop equipaggiati con processori Arrow Lake-HX di Intel dovrebbero essere disponibili entro la fine del terzo trimestre, probabilmente già dal prossimo mese in alcuni mercati.