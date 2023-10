Il nuovo Snapdragon X Elite è più potente di una Xbox Series S (leak)

Manca ormai pochissimo al debutto dei nuovi chip Qualcomm Snapdragon, compresi quelli per PC Windows. Il SoC di punta sarà il nuovo Snapdragon X Elite, che con la vecchia nomenclatura si sarebbe chiamato Snapdragon 8cx Gen4. Nelle scorse ore, grazie a un’indiscrezione di Windows Report sono emerse alcune informazioni sul chip, provenienti da slide ufficiali di Qualcomm trapelate pochi giorni prima dell’annuncio ufficiale.

Il SoC è equipaggiato con una CPU Oryon 12 core a 4nm, supporto a un massimo di 64GB di memoria LPDDR5-8533, supporto completo al codec AV1 e connettività 5G, WiFi 7 e Bluetooth 5.4. Non manca ovviamente una parte dedicata all’intelligenza artificiale generativa, gestita danna NPU Hexagon capace di gestire 45 TOPS (trilioni di operazioni al secondo), il 55% in più rispetto al precedente Snapdragon 8cx Gen 3.

leak

Windows Report

A sorprende di più però è la nuova GPU Adreno, capace di offrire fino a 4,6 TFLOPS di potenza (probabilmente in FP32) e supporto alle DirectX 12. Per darvi un’idea di cosa significhi questo dato, il nuovo Snapdragon X Elite è più potente di una Xbox Series S, che si ferma a 4 TFLOPS. Questo significa che, almeno a livello teorico la GPU di Snapdragon X Elite potrebbe anche permette di giocare a una buona qualità, ma trattandosi di architettura arm e non x86, ci sono molti fattori in gioco oltre alla pura potenza, quindi bisognerà eseguire dei test per valutare le prestazioni effettive.

Novità molto interessanti anche dal punto di vista dell’efficienza energetica, già in passato decisamente superiore a quella dei chip x86. Secondo Qualcomm il nuovo Snapdragon X Elite offrirà le stesse prestazioni dei chip x86 concorrenti consumando 1/3 dell’energia; Tuttavia, è importante sottolineare che non viene specificato quali chip concorrenti sono presi in esame, perciò anche in questo caso sarà necessario fare dei test approfonditi e, almeno per il momento, considerare solo come indicativi i dati forniti da Qualcomm.

Snapdragon X Elite dovrebbe debuttare sui primi prodotti a metà 2024, andandosi a scontrare con Intel Meteor Lake, previsto per la fine del 2023 con i primi laptop che arriveranno probabilmente al CES di Las Vegas, e AMD Strix Point, che debutterà nella prima metà del prossimo anno; da non dimenticare anche un possibile Apple Silicon M3, attualmente unica alternativa arm sul mercato.