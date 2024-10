Il nuovo Surface Laptop vittima dei leak, ecco come sarà

Un'inserzione, successivamente rimossa, su un sito di e-commerce cinese paragonabile a eBay ha svelato il nuovo Microsoft Surface Laptop, non ancora annunciato ufficialmente da Microsoft. Il dispositivo era in vendita a 10.900 Yuan, circa 1400 euro al cambio.

Secondo le informazioni trapelate, il nuovo Surface monterà un processore Intel Core Ultra 7 268V a 8 core, con grafica integrata Arc 140V, 32GB di RAM e SSD da 1TB. Il prezzo di vendita finale dovrebbe essere ben più alto di quello proposto nell'inserzione, dato che si parla di circa 2.500 dollari per il mercato americano. Il design, infine, sarebbe in linea con quello degli attuali Surface Laptop con processore Intel.

Ci troviamo in un momento di forte competizione nel settore dei laptop di questo tipo, che offrono buone prestazioni e tanta autonomia. I processori Qualcomm Snapdragon X Elite sembravano aver superato i competitor, ma i nuovi Intel Core Ultra 200V hanno mostrato risultati impressionanti in termini di efficienza energetica, superando in alcuni test anche i chip Apple Silicon e mettendo in discussione il presunto vantaggio dell'architettura Arm.

In particolare, la grafica integrata Xe2 Battlemage di Intel sembra offrire prestazioni superiori sia allo Snapdragon X Elite che al recente Ryzen AI 300 di AMD. Questo potrebbe rendere il nuovo Surface con Core 200V uno dei laptop più competitivi nella sua categoria.

Rimangono ancora incerte alcune specifiche, come il tipo di display e il prezzo di partenza del modello base. Non è chiaro neppure se il dispositivo sarà commercializzato come Surface Laptop 7 o 8, né se sarà inizialmente destinato solo al mercato business come gli attuali Pro 10 e Laptop 6.

Con Apple che si prepara a lanciare nuovi MacBook Pro con chip M4 entro fine anno (anche se sono addirittura già in vendita online), la competizione nel segmento dei laptop ad alte prestazioni si preannuncia sempre più serrata. Il nuovo Surface potrebbe rappresentare la risposta di Microsoft per mantenere la propria posizione in questo mercato in rapida evoluzione.