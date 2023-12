Microsoft Surface Laptop 5: il notebook perfetto per lavorare! -20%

In un contesto lavorativo, che può riguardare sia studenti che professionisti, esistono due notebook ideali. Da una parte, per gli amanti di MacOS, ci sono i MacBook Air. Dall'altra, per coloro che prediligono Windows, è possibile optare per i Microsoft Surface Laptop. Se rientrate nella seconda categoria e avete fino ad oggi utilizzato un portatile economico, potrebbe essere il momento ideale per regalarsi il nuovo Surface Laptop 5 in vista del prossimo Natale, soprattutto considerando che Amazon lo offre oggi a 1.199,99€ anziché 1.499,00€, con la spedizione garantita in tempo per le festività.

Microsoft Surface Laptop 5, chi dovrebbe acquistarlo?

Microsoft Surface Laptop 5 è il portatile perfetto per professionisti e studenti universitari che necessitano di un computer affidabile e potente. Combina alla perfezione potenza e portabilità, grazie al suo design super leggero e alle avanzate tecnologie offerte dalla piattaforma Intel Evo.

Questo laptop offre un'esperienza utente superiore attraverso il suo ottimo display touchscreen PixelSense, che consente di svolgere operazioni di base e di intrattenimento come la visione di film e il gaming in modo impeccabile. Il processore Intel Core di 12ª generazione garantisce infatti prestazioni di alto livello, sia per attività intensive come l'elaborazione dati, che per il gaming moderato.

La versione in offerta del Microsoft Surface Laptop 5 è dotata poi di ampie capacità di storage interno (512GB), rendendolo ideale per chi ha esigenze di archiviazione di grandi quantità di file. Ulteriori vantaggi includono funzionalità avanzate di sicurezza come Windows Hello e una batteria a lunga durata, rendendo questo laptop il compagno ideale per coloro che lavorano o studiano anche lontano da casa.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

