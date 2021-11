Il nuovo Whatsapp per PC è bellissimo e già disponibile (su Windows)

Il portale Aggiornamenti Lumia ha scovato un’interessantissima novità riguardante l’app desktop di Whatsapp, sia nella sua versione Windows che in quella macOS. L’app è in beta, ma è già possibile scaricarla dal Microsoft Store per accedere sin da subito a tutte le novità.

La nuova Universal Windows App (UWP) di Whatsapp è stata completamente riscritta da zero, e nella sua versione Windows 11 integra anche i rinnovati effetti grafici Acrylic. L’applicazione sarebbe estremamente veloce, con un tempo di avvio di solo 1 secondo, inoltre integrerebbe novità come la funzione disegno, che permette di disegnare su un pannello dedicato e di inviare il risultato come immagine, le notifiche anche ad app chiusa e un nuovo menu impostazioni. Secondo quanto riportato da Aggiornamenti Lumia mancano gli sticker, ma è probabile che verranno aggiunti in versioni successive della beta e saranno presenti nella versione finale dell’app.

Come anticipato in apertura, la nuova applicazione sarà disponibile anche per macOS e anche qui le novità non mancano. Sarà basata su Mac Catalyst, che permette di condividere il codice dell’app tra Mac e iPad: questo implica che la futura versione di Whatsapp per macOS dovrebbe funzionare anche su iPad. Le due versioni dell’app sarebbero molto simili, con l’eccezione che quella per iPad dovrebbe avere, com’è ovvio che sia, delle ottimizzazioni per facilitare l’uso con il touchscreen.

Se però per quanto riguarda Windows la versione beta della nuova app è già disponibile sullo Store, la situazione non sembra altrettanto rosea per gli utenti Apple: non si hanno informazioni riguardo l’arrivo di questa nuova versione di Whatsapp su Mac e, per di più, finché non sarà disponibile la versione macOS non arriverà nemmeno quella per iPad, molto attesa da tantissimi utenti della mela.