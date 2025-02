Il prezzo della Radeon RX 9070 XT è trapelato da Amazon

AMD ha confermato che annuncerà le nuove GPU RX 9070 e 9070 XT alla fine di febbraio, senza però fornire dettagli su specifiche tecniche e disponibilità nei negozi. Alcune indiscrezioni puntano al 6 marzo come data di lancio sul mercato per questi nuove schede grafiche basate sull'architettura RDNA 4.

Il noto leaker hardware momomo_us ha condiviso su Twitter alcuni screenshot di presunte inserzioni Amazon relative a modelli custom realizzati da XFX, con prezzi compresi tra i 649,99$ e gli 849,99$. Se confermati, questi prezzi posizionerebbero le nuove schede grafiche AMD in diretta concorrenza con le RTX 5070 Ti di NVIDIA, il cui prezzo di listino, negli USA, è di 750$.

AMD punta a competere con NVIDIA nel segmento mid-range

Le indiscrezioni suggeriscono che la RX 9070 XT sarà equipaggiata con 16GB di memoria GDDR6 e frequenze di boost fino a 3100 MHz per i modelli di fascia alta. La versione base RX 9070 avrebbe invece frequenze massime di 2700 MHz.

L'annuncio del 28 febbraio arriva in un momento strategico per AMD, anticipando di poco il lancio della concorrente RTX 5070 Ti di NVIDIA previsto per il 20 febbraio. Secondo alcune fonti, NVIDIA avrebbe posticipato il lancio della RTX 5070 a marzo proprio per allinearsi temporalmente con l'arrivo delle nuove GPU AMD.

Resta da vedere se AMD riuscirà ad evitare i problemi di scarsa disponibilità che stanno affliggendo il lancio delle RTX 5090 e 5080 di NVIDIA. Una buona reperibilità delle nuove schede grafiche di fascia media sarebbe fondamentale per permettere ai giocatori di assemblare PC da gaming performanti senza dover ricorrere al mercato secondario a prezzi gonfiati.

L'arrivo delle RX 9070 e 9070 XT segna un passo importante per AMD nel tentativo di riconquistare quote di mercato nel segmento delle GPU di fascia media, tradizionalmente molto popolare tra gli appassionati. Nelle prossime settimane emergeranno maggiori dettagli sulle effettive prestazioni e sulla disponibilità di questi nuovi prodotti.