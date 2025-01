AMD Radeon RX 9070: preordini al via il 23 gennaio?

Per quanto oramai non sia più un segreto che AMD abbia due nuove schede grafiche pronte per essere lanciate sul mercato, il fatto che le GPU Radeon RX 9070 XT e RX 9070 non siano state mostrate ufficialmente dall'azienda durante il recente keynote tenutosi al CES 2025, non dava da pensare che il lancio sarebbe avvenuto nel breve periodo.

E invece, i preordini per le due GPU basate sull'architettura RDNA 4, sembrano essere previsti per il 23 gennaio 2025 alle 9:00 ET (le ore 15:00 italiane), anche se, inizialmente, solo per i modelli custom realizzati da ASUS.

L'architettura RDNA 4 di AMD promette significativi miglioramenti in termini di efficienza e potenza.

Secondo quanto mostrato dallo screenshot allegato al post pubblicato su X da "momomo_us", le schede grafiche, nella loro versione custom realizzata da ASUS, arriveranno molto presto, puntando a competere con i modelli della serie RTX 5000 di NVIDIA.

Al momento lo screenshot non mostra alcun prezzo, così come la data e l'ora, per quanto fin troppo precise, potrebbero essere solo dei semplici placeholder rimasti online in seguito a delle informazioni preliminari alla conferenza di AMD.

Al netto di tutto, quello che sappiamo e che le nuove RX 9070 offriranno fino a 16 GB di memoria video, puntando a soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti. L'approccio modulare dell'architettura RDNA 4 mira a ottimizzare il rapporto tra consumo energetico e potenza di calcolo, rendendola adatta sia per i gamer che per i professionisti.

Le nuove GPU, una volta in commercio, saranno disponibili sia nelle versioni stock che con nelle varianti custom realizzate da produttori quali ASUS, ASRock, Gigabyte, PowerColor, XFX e Sapphire.

Per quanto AMD abbia preferito non mostrare le schede durante la presentazione tenutasi al CES 2025, spiegando che in soli 45 minuti non avrebbero avuto il tempo di garantire il giusto spazio ai due nuovi modelli, vista la mole di annunci pianificati, sembra che non dovremmo attendere molto per avere ulteriori dettagli su specifiche tecniche, benchmark e prezzi.