AMD conferma che le RX 9070 arriveranno a marzo

AMD ha annunciato ufficialmente che le nuove schede grafiche RDNA 4 saranno disponibili all'inizio di marzo, come confermato dalla CEO Lisa Su durante la recente conference call sui risultati finanziari del Q4 2024. Il debutto avverrà con la serie RX 9070, che includerà i modelli RX 9070 XT e RX 9070 non-XT.

Questa nuova generazione di GPU si concentrerà sulla fascia media del mercato gaming, puntando ad offrire prestazioni elevate a prezzi più accessibili. Come dichiarato da Lisa Su: "Il nostro obiettivo con questa generazione è rivolgerci alla porzione di mercato a più alto volume nel segmento gaming enthusiast con la nostra nuova architettura RDNA 4".

AMD conferma di voler puntare alla fascia media con la tecnologia RDNA 4.

Le nuove schede promettono significativi miglioramenti nelle prestazioni di ray tracing e il supporto per tecnologie di upscaling basate su AI, per portare il gaming in 4K di alta qualità a un pubblico più ampio.

Nonostante i risultati finanziari complessivamente positivi, il segmento gaming di AMD ha subito un calo, principalmente a causa delle vendite poco brillanti delle GPU Radeon e dei chip per console. Per questo motivo, l'azienda ha deciso di concentrarsi sul segmento di mercato a maggior volume con la nuova generazione.

AMD ha posto particolare enfasi sulle tecnologie di upscaling basate su machine learning, con l'obiettivo di eguagliare o superare il DLSS di NVIDIA con il proprio FSR 4. Le nuove RX 9070 vengono presentate come capaci di gaming in 4K, probabilmente facendo affidamento su queste tecnologie di upscaling.

Secondo i rumor, sia la RX 9070 XT che la versione non-XT dovrebbero offrire 16GB di VRAM, con quest'ultima che si avvicinerebbe alle prestazioni della RTX 4080 in rasterizzazione. AMD ha anche confermato l'esistenza di una futura serie RX 9060, che potrebbe debuttare in un secondo momento, forse in occasione del Computex di maggio.

Con questa mossa, AMD punta a sfidare NVIDIA nel segmento di fascia media-alta, offrendo specifiche competitive a prezzi potenzialmente più vantaggiosi. Resta da vedere come si tradurrà tutto questo in termini di prestazioni reali e prezzi al dettaglio una volta che le nuove schede saranno effettivamente disponibili sul mercato.