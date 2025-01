I primi benchmark della AMD Radeon RX 9070 sono stati svolti al CES 2025 su Black Ops 6

La redattrice di IGN Jackie Thomas ha testato in anteprima la nuova AMD Radeon RX 9070 al CES 2025, ottenendo risultati davvero promettenti con Call of Duty: Black Ops 6.

La scheda grafica, misteriosamente scomparsa dalla presentazione ufficiale di AMD al CES 2025, avrebbe raggiunto una media di 99 fps a risoluzione 4K con impostazioni grafiche "estreme", senza utilizzare alcuna tecnica di upscaling.

Ovviamente, Jackie Thomas, non ha perso tempo e ha condiviso su X un post con annessa una foto raffigurante la schermata dello strumento per i benchmark interno in Black Ops 6 con i risultati ottenuti.

Al netto di tutto la AMD Radeon RX 9070 promette prestazioni decisamente interessanti.

Questi risultati sono particolarmente significativi considerando che i driver erano ancora in versione alpha. Jackie Thomas ha riferito che una NVIDIA RTX 4080 Super ha ottenuto 129 fps medi nelle stesse condizioni, ma utilizzando il DLSS in modalità "qualità", mentre la scheda AMD non stava utilizzando l'FSR.

Jackie Thomas ha inoltre specificato che le prestazioni della RX 9070 sono state probabilmente influenzate anche dalla configurazione del PC di test, che includeva il nuovo processore AMD Ryzen 9 9950X3D presentato in questi giorni.

Questo benchmark, seppur prendendolo con le dovute accortezze, offre uno sguardo molto promettente sulle potenzialità delle nuove schede video AMD, per le quali si attende ancora una presentazione ad hoc realizzata da AMD.

Se questo risultato dovessse essere confermato, l'introduzione della tecnologia FSR 4 dovrebbe garantire un ulteriore miglioramento delle prestazioni di queste nuove schede video, rendendole particolarmente interessanti per i videogiocatori.

Sebbene sia prematuro trarre conclusioni definitive, questi primi test suggeriscono che AMD stia compiendo dei passi in una direzione molto interessante per quanto riguarda il mercato delle schede grafiche dedicate al gaming.

Se questi risultati verranno confermati, una volta che si potranno fare le giuste comparazioni con la concorrenza, sia in termini di prestazioni che per quanto concerne il costo, potremmo davvero trovarci di fronte a una valida alternativa ad alcuni modelli della serie RTX 5000 presentata da NVIDIA.