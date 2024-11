Il Raspberry Pi diventa un orologio da tavolo che ricarica ingegnosamente le pile stilo

Un ingegnoso maker ha creato un caricabatterie automatico per pile AA ricaricabili che funge anche da orologio da scrivania. Il dispositivo, chiamato SPINC, utilizza un microprocessore Raspberry Pi RP2040 (che potete trovare nei kit disponibili su Amazon) e può caricare fino a 7 batterie contemporaneamente.

Il sistema, progettato da Max K., permette di inserire facilmente le batterie scariche dall'alto, senza preoccuparsi della polarità. SPINC le orienta automaticamente e le carica, per poi depositarle in un vassoio sul fondo una volta pronte. Oltre a fungere da stazione di ricarica, il dispositivo incorpora un display LCD ad alta risoluzione che mostra l'ora, trasformandolo in un elegante orologio da scrivania quando non è in uso per ricaricare.

SPINC può caricare, in maniera semplicissima, fino a sette batterie AA ricaricabili alla volta.

Il cuore di SPINC è una scheda PCB personalizzata progettata da Max K., che integra il Raspberry Pi RP2040 come processore principale. La scheda è collegata a un display LCD monocromatico da 240x400 pixel e a un micro servo EMAX ES08A per la rotazione delle batterie. Il modulo di ricarica vero e proprio è un DS2712.

Mentre il modulo DS2712 gestisce la ricarica, il RP2040 si occupa di controllare la polarità delle batterie, gestire l'orologio e comandare il servo che posiziona correttamente le pile per la ricarica. Una volta cariche, le batterie vengono fatte scivolare nel vassoio inferiore.

L'interfaccia dell'orologio utilizza la libreria open source LVGL. Tutti i componenti sono racchiusi in un involucro stampato in 3D appositamente progettato. Max K. ha reso disponibili il codice sorgente, i file di progettazione della PCB e i modelli CAD sulla pagina GitHub ufficiale del progetto, permettendo ad altri appassionati di replicare o modificare SPINC.

Se volete vedere la creazione di questo progetto, vi consigliamo di dare un occhio al video su YouTube. SPINC non solo semplifica la gestione delle batterie ricaricabili, ma aggiunge anche un tocco di stile alla scrivania, unendo utilità ed estetica in un unico dispositivo.