Il segreto per un'ufficio efficiente? Questo mini PC con DOPPIO SCONTO!

Se siete alla ricerca di un mini PC potente e compatto, capace di offrire prestazioni da vero top di gamma, allora non potete lasciarvi sfuggire questa straordinaria offerta su Amazon. Il mini PC NiPoGi AM21 è disponibile a soli 399,99€, grazie a uno sconto del 14% sul prezzo consigliato di 699€ e a un coupon di 200€ attivabile direttamente dalla pagina del prodotto. Un'occasione rara per acquistare un mini computer con specifiche di livello enthusiast a un prezzo da non credere.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 200€ durante il checkout

NiPoGi AM21, chi dovrebbe acquistarlo?

Il cuore pulsante di NiPoGi AM21 è l'AMD Ryzen 9 6900HX, un processore octa-core con 16 thread basato su architettura Zen3+ a 6 nm, capace di raggiungere una frequenza massima di 4,9 GHz. Integrata troviamo anche una GPU AMD Radeon 680M con 12 core grafici a 2400 MHz, che offre ottime prestazioni sia in ambito lavorativo che per il gaming leggero e la multimedialità in 4K.

Il comparto memoria vanta 16GB di RAM DDR5 a 4800 MHz, una configurazione ideale per un multitasking fluido e veloce, accompagnata da un SSD NVMe PCIe 3.0 da 512GB, espandibile fino a 4TB grazie a due slot M.2 disponibili. Anche la connettività è al top: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e doppia porta LAN Gigabit garantiscono velocità, stabilità e versatilità, ideali anche per usi professionali come server o workstation aziendale.

Il supporto al quadruplo display 4K a 60Hz grazie alle uscite HDMI 2.1, USB4 e USB-C rende questo mini PC perfetto anche per chi lavora con contenuti multimediali o gestisce più monitor contemporaneamente. Il tutto in un formato compatto e portatile, con sistema operativo Windows 11 Pro preinstallato e funzioni avanzate come Wake on LAN, Auto Power On e RTC Wake.

A soli 399,99€, il mini PC NiPoGi AM21 rappresenta un'opportunità eccellente per chi cerca un dispositivo versatile, performante e aggiornato, sia per uso domestico che professionale. Una promozione che difficilmente durerà a lungo: vi consigliamo di approfittarne subito. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori mini PC per ulteriori consigli.

