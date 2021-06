Il SoC Samsung con grafica AMD arriverà a luglio?

Al Computex 2021: AMD ha annunciato la collaborazione con Samsung per lo sviluppo di un nuovo SoC con grafica RDNA 2 integrata. In realtà la prima partnership tra Samsung e AMD risale al 2019, anno in cui sono iniziati i primi lavori per i chip Exynos. Il nuovo modello di punta, che probabilmente troveremo nella nuova generazione di smartphone Galaxy (e magari anche in qualche laptop), avrebbe dovuto calcare le scene entro la fine di giugno, ma pare che Samsung abbia deciso di far slittare la presentazione direttamente al mese prossimo.

Secondo alcune informazioni derivanti dal leak, fornito dal profilo Twitter di Ice Universe, durante l’evento di Samsung previsto per il mese di luglio dovremmo assistere alla rivelazione delle specifiche tecniche e delle performance di questo processore. Quel poco che sappiamo finora è che, poiché il chip Exynos si basa sulla GPU RDNA2, saranno sicuramente supportati il ray-tracing e il variable rate shading (VRS).

Un’altra incognita potrebbe essere quella riguardante il fatto che in alcuni paesi i processori Exynos vengono sostituiti dagli Snapdragon prodotti da Qualcomm: non sappiamo ancora se queste scelte verranno confermate, ma nel caso in cui i processori di nuova generazioni dovessero essere più performanti di quelli prodotti da Qualcomm, è ragionevole pensare che Samsung non farà distinzioni sul chip da utilizzare, a prescindere dal mercato di destinazione.

Qualche tempo fa avevamo assistito alle dichiarazioni del CEO di Nvidia, che affermava che, secondo lui, non è ancora arrivato il momento di far approdare il ray-tracing sul mercato degli smartphone, poiché essi non sarebbero ancora pronti e non si riuscirebbe a valorizzare al meglio le migliorie apportate da questa tecnologia: a quanto pare AMD e Samsung non la pensano così, e questa collaborazione potrebbe veramente portare le prestazioni grafiche degli smartphone a un nuovo livello, sbaragliando così la concorrenza.