Su Diablo 4 arriva il ray tracing: ecco quando

Durante l'evento speciale di Nvidia al CES è stato annunciato che il ray tracing sarebbe stato introdotto su Diablo 4, e ora sappiamo che la novità arriverà precisamente il 26 marzo. Questo dovrebbe rendere il gioco più attraente per chiunque voglia riprendere a giocare dopo una pausa ma, ovviamente, è importante notare che il miglioramento sarà visibile solo se la vostra GPU sarà in grado di gestire il ray tracing.

Le novità di Diablo 4 con il ray tracing

L'aggiornamento introdurrà solo due nuovi effetti di illuminazione ray traced: riflessi e ombre. Questo non dovrebbe richiedere molte risorse come una modalità di ray tracing completa, e con DLSS 3 già integrato nel gioco si dovrebbe ottenere un certo livello di ottimizzazione per i nuovi dettagli grafici.

Nvidia ha rivelato pochi dettagli specifici sull'aggiornamento, ma ha menzionato che saranno migliorati i riflessi accurati e realistici sulle superfici riflettenti, come armature, acqua e finestre, oltre alle trasparenze riflettenti. Inoltre, l'effetto spettrale delle ombre sarà potenziato con il ray tracing, aggiungendo più dettagli a tutte le scene del gioco.

Vi ricordiamo anche che Diablo 4 arriverà nell'Xbox Game Pass a partire dal 28 marzo, per cui se ci giocate su PC l'introduzione del ray tracing rappresenta un'ottima occasione per provarlo se siete abbonati al servizio.