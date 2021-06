Secondo Nvidia gli smartphone non sono ancora pronti per il Ray Tracing

Sebbene AMD abbia confermato che i prossimi smartphone Samsung equipaggiati con GPU AMD RDNA2 supporteranno il ray tracing, Jensen Huang, CEO di Nvidia, non la pensa alla stessa maniera. O almeno, quanto dichiarato al Computex è che progettare delle GPU per smartphone adatte al ray tracing non rientra ancora nei piani della sua azienda. Questo perché, citando lo stesso Huang, l’elaborazione del ray tracing richiede una quantità di dati veramente enorme; verrà un giorno in cui Nvidia prenderà in considerazione la cosa, ma c’è un tempo e luogo per ogni cosa, e non è ora.

Totalmente opposta invece la visione Lisa Su, CEO di AMD, che ha confermato il fatto che presto vedremo le GPU RDNA2 sugli smartphone di fascia alta. La partnership tra AMD e Samsung punta ad accelerare l’innovazione in termini di prestazioni grafiche del mercato degli smartphone, e il SoC Exynos 2200 sembra veramente il posto adatto per iniziare questo percorso.

L’obiettivo attuale di Nvidia sembra invece essere quello di inglobare ARM, l’azienda che sviluppa le GPU Mali che si trovano, indovinate un po’, negli smartphone Samsung con processore Exynos. La trattativa sta incontrando alcuni problemi, ma se dovesse andare in porto ARM avrà a disposizione tutte le licenze per utilizzare le architetture GeForce. Fino a quando ciò non avverrà gli utenti del mondo mobile dovranno accontentarsi di utilizzare il servizio di streaming GeForce Now, che attualmente, secondo Huang, sembra essere la strategia migliore.

Precisiamo che non stiamo parlando di “introdurre” il ray tracing sugli smartphone, ma bensì di implementarlo: la GPU PowerVR GR6500 di Imagination Technologies supporta il ray tracing, ed è stata progettata ben 7 anni fa. In questo caso la palla passa ai progettisti hardware che devono decidere se implementarlo sugli smartphone e agli sviluppatori di videogiochi se effettivamente utilizzarlo o meno.