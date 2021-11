Il successore di M1 sarà a 3nm, Apple già al lavoro

Secondo quanto riferito, l’aggressivo piano di sviluppo dei System-On-Chip (SoC) Mac di Apple include ora tre chip a 3nm – nome in codice Ibiza, Lobos e Palma – che arriveranno nel 2023 e offriranno fino a 40 core CPU per uso generico. Con i suoi SoC della serie M1, Apple è riuscita a costruire una formidabile famiglia di processori altamente integrati in grado di competere con la stragrande maggioranza delle CPU di AMD e Intel. Gli unici processori intoccabili per l’M1 Max di Apple sono i modelli desktop e workstation di fascia alta come i Ryzen Threadripper di AMD e Xeon W di Intel.

The Information ha riportato che, il prossimo anno, Apple prevede di introdurre i suoi SoC serie M di seconda generazione (serie M2?) per computer Mac. Questi processori saranno realizzati utilizzando una versione migliorata del nodo N5 di TSMC, che è attualmente impiegato per i SoC della serie Apple M1 (si pensa a N5P, N4, N4P). Quindi, probabilmente è meglio non aspettarsi miglioramenti significativi per quanto riguarda le prestazioni e il numero di transistor. Ma, con una svolta interessante, sembra che Apple stia pianificando di costruire un processore multi-chip allo scopo di ottenere prestazioni più elevate per sistemi potenti come il MacBook Pro 16.

I miglioramenti tangibili arriveranno con i SoC serie M di terza generazione, poiché verranno realizzati utilizzando il processo di fabbricazione N3 (classe 3nm) di TSMC. La nuova tecnologia consentirà all’azienda di inserire un numero significativamente maggiore di transistor e aumentare le frequenze senza incrementare il consumo energetico rispetto alle offerte della serie M1. Stando alle ultime informazioni, la presunta serie “M3” includerà processori con nome in codice Ibiza, Lobos e Palma. Ognuno si rivolgerà a diversi sistemi Mac in base ai propri requisiti in ermini di prestazioni. Si dice che le offerte top di gamma offriranno fino a 40 core CPU su quattro die, il che potrebbe essere abbastanza per workstation come il Mac Pro. Il rapporto afferma che i primi chip M3 di Apple saranno disponibili nel 2023, ovvero quando TSMC inizierà a fornire prodotti realizzati utilizzando la sua tecnologia N3. Tenendo presente che Apple è solitamente la prima azienda a adottare nodi completamente nuovi, è ragionevole aspettarsi che lancerà i primi sistemi basati sui SoC M3 nella prima metà dell’anno.

Photo Credit: Apple

Apple aggiorna i suoi SoC serie A per smartphone e tablet ogni anno. La cadenza è resa possibile sia dall’enorme team di sviluppo hardware dell’azienda che dalla regolare introduzione da parte di TSMC di nuove tecnologie di processo. Con i Mac, Apple sta cercando aggiornamenti SoC costanti, ma non così regolari, poiché è difficile sviluppare e produrre chip di grandi dimensioni. Inoltre, non tutti i nuovi nodi di TSMC offrono le funzionalità necessarie per i SoC PC.