Il tanto atteso dissipatore fanless NH-P1 di Noctua è comparso su Newegg

Il tanto atteso e vociferato dissipatore fanless NH-P1 di Noctua, al centro di numerosi dibattiti fin dal suo esordio sotto forma di prototipo, è stato inserito nel sito Newegg a 100 dollari. Noctua non ha ancora rivelato ufficialmente al pubblico il nuovo dissipatore di calore fanless, ma l’apparizione su Newegg suggerisce che un annuncio ufficiale potrebbe essere imminente.

Photo: Newegg

L’NH-P1 presenta un design fanless dotato di sei heatpipe che trasferiscono il calore dal processore verso l’enorme radiatore dotato di alette ampiamente distanziate. Noctua afferma la compatibilità al 100% con gli slot di memoria e che manterrà libero il primo slot di espansione PCIe per la maggior parte delle schede madri ATX e microATX. Inoltre sarà compatibile con tutti i socket presenti attualmente sul mercato. Per un ulteriore raffreddamento o per i consumatori che desiderano sfruttare una configurazione semi-passiva, Noctua consiglia di abbinare il dissipatore fanless con la ventola NF-A12x25 LS-PWM da 120mm dell’azienda che è estremamente silenziosa.

Noctua consiglia ai consumatori di non utilizzare il dissipatore per l’overclocking o per processore che scaldano eccessivamente. Essendo un dispositivo di raffreddamento passivo, le prestazioni dell’NH-P1 dipendo da vari fattori tra cui la temperatura dell’ambiente e le caratteristiche dell’altro hardware presente all’interno del sistema. Pertanto Noctua suggerisce ai consumatori di consultare l’elenco di compatibilità delle CPU per l’NH-P1. Infatti il nuovo e tanto atteso dissipatore fanless darà il massimo nei sistemi open-air e Noctua rilascerà un elenco di case consigliati per il suo NH-P1 non appena sarà lanciato ufficialmente.

Sebbene Noctua non abbia menzionato alcun TDP, l’azienda ha citato alcuni processori come l’Intel Core i9-9900K e il Ryzen 9 3950X. Il primo ha un PL1 di 95W e un PL2 di 210W, mentre il Ryzen 9 3950X è un processore a 105W.

Come gli innumerevoli altri dissipatori di Noctua, l’NH-P1 utilizza il sistema di montaggio proprietario dell’azienda SecuFirm2+, per un’installazione facile e veloce. Il dissipatore è compatibile con i socket LGA115x, LGA1200 e LGA1200xx di Intel e AM4, AM3(+), AM2(+), FM2(+) e FM1 di AMD.

Come ha scoperto FanlessTech, l’NH-P1 di Noctua è già disponibile all’acquisto su Newegg per 100 dollari, con una garanzia limitata di sei anni. Non resta che attendere, a questo punto, l’imminente presentazione ufficiale.