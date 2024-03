Il vostro Wi-Fi fa schifo? Google sta peggio di voi

Il campus Google di Bay View, inaugurato nel 2022, è stato presentato come un'icona di sostenibilità e tecnologia all'avanguardia. Tuttavia, pare che i dipendenti abbiano lamentato problemi di connettività Wi-Fi che hanno compromesso la produttività.

I dipendenti di Google hanno segnalato che il Wi-Fi nell'edificio di Mountain View, California, è stato inutilizzabile per mesi, costringendo molti ingegneri a utilizzare cavi Ethernet per poter lavorare. Questi problemi di connessione sono emersi nel momento in cui Google ha richiesto ai dipendenti di tornare in ufficio per tre giorni alla settimana, creando disagi soprattutto per coloro che dispongono di una connessione Internet migliore a casa.

Per risolvere parzialmente il problema, alcuni ingegneri hanno ricevuto nuovi computer portatili con chip Wi-Fi più potenti, mentre altri sono stati invitati a lavorare all'esterno dell'edificio o in un bar vicino, dove il segnale Wi-Fi è più forte.

Vista la reputazione di Google, il problema di connettività Wi-Fi ha portato a un certo malcontento tra i dipendenti, nonostante l'azienda starebbe lavorando per risolvere il disagio entro qualche settimana. Il campus di Bay View è stato descritto come un'opera d'arte architettonica, con un design all'avanguardia che sfrutta l'energia solare, l'energia geotermica e il riciclo dell'acqua piovana. Il costo esatto della costruzione di Bay View non è stato divulgato da Google, anche se l'azienda ha investito quasi 10 miliardi di dollari in uffici e datacenter solo nel 2022.