Avatar di Ospite Ruby_Shield #633 0
0
ma se salta il wifi poi non funziona più?
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Dev_Boss #999 0
0
Troppo complicato per mia nonna che pure ne avrebbe bisogno. I vecchi scaldaletti andavano benissimo senza tutte ste app
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Mursey Tom's Hardware Logo small
0
Concordo.
Facciamo anche cose vecchio stile per chi non è troppo avvezzo alla tecnologia!

Ed è una cosa che varrà sempre, perchè i giovani di oggi saranno gli anziani di domani e non sapranno usare le tecnologie che ci saranno.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.