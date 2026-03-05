Nel mercato dei laptop economici, la fiducia tra produttore e consumatore è tutto: quando questa viene meno, le conseguenze possono essere devastanti per un intero brand. Chuwi, azienda cinese nota per proporre hardware a prezzi contenuti, si trova ora al centro di uno scandalo che coinvolge la falsificazione dell'identità di un processore, un caso che ha scosso profondamente la comunità tech internazionale. A sollevare il velo su questa vicenda è stata un'indagine approfondita di Notebookcheck, alimentata dalle segnalazioni di numerosi utenti del CoreBook X su Reddit, che avevano notato comportamenti anomali nel loro laptop.

Il nucleo della questione è tecnico quanto inquietante: Chuwi avrebbe commercializzato il CoreBook X come dotato di un processore AMD Ryzen 5 7430U, ma all'interno del dispositivo si nasconderebbe un ben più datato Ryzen 5 5500U. La differenza non è trascurabile: il Ryzen 5 7430U (nome in codice Barcelo-R) adotta l'architettura Zen 3, con una frequenza base di 2,3 GHz e boost fino a 4,3 GHz, 3 MB di cache L2 e ben 16 MB di cache L3, con un TDP di 15W e codice OPN 100-000000943. Il Ryzen 5 5500U (nome in codice Lucienne), al contrario, si basa sulla precedente architettura Zen 2, con frequenza base di 2,1 GHz e boost a 4,0 GHz, appena 3 MB di cache L2 e soltanto 8 MB di cache L3, sempre con TDP da 15W ma codice OPN 100-000000375. Entrambi condividono la configurazione a 6 core e 12 thread, elemento che ha reso la sostituzione difficile da rilevare a prima vista.

Ciò che rende questa vicenda particolarmente grave non è solo la sostituzione del chip, ma la sofisticazione con cui sarebbe stata perpetrata. Il processore installato nel CoreBook X si presentava come Ryzen 5 7430U nel firmware UEFI, in Windows e persino in strumenti diagnostici affidabili come CPU-Z e HWiNFO64. Solo lo smontaggio fisico del laptop e l'analisi diretta del codice OPN impresso sul chip hanno rivelato la vera identità del processore: il codice 100-000000375, inequivocabilmente associato al Ryzen 5 5500U. Alterare le stringhe di identificazione del processore a livello firmware non è un errore accidentale: richiede un intervento deliberato e consapevole.

Il codice OPN 100-000000375 impresso fisicamente sul chip non mente: corrisponde al Ryzen 5 5500U, non al 7430U pubblicizzato.

Dal punto di vista delle prestazioni, il divario tra i due processori è mediamente del 7% a favore del Ryzen 5 7430U. Nel caso specifico del CoreBook X, tuttavia, questo gap si amplia fino al 10%, a causa della configurazione in single-channel della RAM che penalizza ulteriormente il chip installato. Pur non essendo un abisso prestazionale, si tratta di una differenza misurabile, e soprattutto il principio fondamentale rimane inviolabile: il consumatore deve ricevere esattamente ciò per cui ha pagato.

La risposta di Chuwi ha ulteriormente alimentato le polemiche. L'azienda ha addotto come giustificazione la disponibilità di diversi lotti produttivi e la necessità di smaltire scorte residue, una spiegazione che risulta difficilmente credibile di fronte a una manipolazione firmware così elaborata. Sul fronte del marketing, la pagina prodotto è stata modificata: il laptop, originariamente denominato "CoreBook X 7430U" con riferimenti espliciti al Ryzen 5 7430U, è diventato semplicemente "CoreBook X Ryzen 5", pur mantenendo nell'URL il vecchio nome. Le specifiche ora riportano un processore a 6 core, 12 thread con boost fino a 4,3 GHz — frequenza che appartiene al 7430U — senza più menzionare esplicitamente il modello.

È giusto ricordare che le sostituzioni di componenti avvengono nell'industria hardware con una certa frequenza, specialmente durante periodi di carenza nella catena di fornitura: il mercato degli SSD ne è un esempio ricorrente. Tuttavia, la prassi consolidata e corretta prevede una comunicazione trasparente al consumatore, non una falsificazione sistematica dell'identità del componente. Il caso Chuwi si distingue negativamente proprio per questo: non si tratta di una semplice sostituzione silenziosa, ma di un'operazione attiva di inganno.

Le ricadute per Chuwi rischiano di andare ben oltre il CoreBook X: quando la fiducia in un produttore viene scalfita in questo modo, i consumatori iniziano a chiedersi se pratiche analoghe siano state adottate anche in altri dispositivi del catalogo. Per un brand che ha costruito la propria reputazione sull'accessibilità economica, questo tipo di scandalo può erodere in modo duraturo la base di utenti fidelizzati.