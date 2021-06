Impara a usare Microsoft Excel in modo efficace a soli 11,99€ grazie a Udemy

Udemy, l’apprezzata piattaforma leader mondiale dell’e-learning, propone all’interno del suo ampio catalogo di corsi una nuova offerta: per un periodo limitato è possibile, infatti, accedere al corso online bestseller on demand “Microsoft Excel: dai fondamentali al livello avanzato” a soli 11,99 euro invece di 94,99 euro, con uno sconto pari all’87%! Si tratta di un’offerta incredibile, resa ancora più interessante dal fatto che Udemy offre un servizio on demand, comodamente fruibile da qualsiasi dispositivo, in qualsiasi momento e senza alcun vincolo di orario.

Il corso “Microsoft Excel: dai fondamentali al livello avanzato” è stato creato da Massimo Zucchini, Free-Lance Professional Project Manager e Data Analyst che ha iniziato a lavorare come ingegnere progettista nel campo della microelettronica e successivamente ha offerto la propria consulenza per varie società importanti. Massimo Zucchini ha ottenuto una valutazione di 4,6 stelle su 5 e può contare su migliaia di recensioni positive.

Nel dettaglio, il corso si compone di 214 lezioni divise in 40 sezioni differenti per una durata totale di 20 ore. Grazie agli insegnamenti di Massimo Zucchini, gli studenti impareranno ad utilizzare uno degli applicativi le cui competenze sono sempre più richieste. Si è cercato di dare al corso un’impronta snella per quanto possibile (nessun video dura più di 10-12min, di media 7-8min) ma soprattutto si è dato ampio spazio agli argomenti utili ed essenziali per conseguire una piena maturità nell’utilizzo pratico dello strumento, consentendo di lavorare al meglio in qualsiasi settore.

Il corso mira a formare gli studenti nell’utilizzo efficace dell’applicativo Microsoft Excel tramite un approccio molto pratico, corredato da numerosi quiz ed esercizi di diversa difficoltà. Le lezioni seguono una logica studiata meticolosamente e frutto di innumerevoli ore di lezione in aula presso importantissime società e Corporate in campo bancario, assicurativo, energetico e informatico. Non dimenticate inoltre che è disponibile la sezione D&R per un contatto diretto tra docente e studente, fondamentale per imparare al meglio i concetti del corso ed eliminare qualsiasi dubbio.

Per seguire il corso “Microsoft Excel: dai fondamentali al livello avanzato” non sono inoltre necessarie conoscenze pregresse approfondite, solo un minimo di operatività in ambiente Windows. Infatti, questo corso è destinato a tutti coloro che non abbiano esperienza in Excel ma desiderino impararlo professionalmente e in maniera efficace. Grazie a questo corso gli studenti avranno a disposizione una guida di riferimento completa e in costante aggiornamento, con la quale arricchire il proprio curriculum con una skill oggi molto apprezzata e richiesta.

Vi ricordiamo che il prezzo di 11,99 euro è limitato nel tempo, quindi se siete interessati al corso online bestseller “Microsoft Excel: dai fondamentali al livello avanzato” è un’occasione da cogliere al volo. Inoltre, l’acquisto del pacchetto garantisce aggiornamenti costanti e inclusi nel prezzo e, una volta effettuato il pagamento, si avrà comunque un mese di tempo per chiedere il rimborso, così da poter testare la qualità del corso in prima persona.

La garanzia sulla qualità dei corsi offerti e sulle competenze nell’e-learning di Udemy è attestata dagli oltre 50 milioni di studenti provenienti da più di 190 Paesi, che l’hanno scelta come piattaforma, e dagli oltre 57.000 insegnanti che tengono 130.000 corsi in più di 60 lingue. Un catalogo immenso per una realtà che negli anni è diventata un vero e proprio punto di riferimento per la formazione a distanza, rivoluzionando il concetto stesso di digital training.