La scheda madre ASUS ROG Maximus Z690, lanciata oltre un anno fa, ha attirato l’attenzione del pubblico per la presenza di un sistema di raffreddamento ibrido che copre l’area dei VRM, caratterizzato da un design EK CrossChill III che avrebbe dovuto offrire un migliore raffreddamento in abbinamento a una soluzione ad acqua con custom loop.

Tuttavia, si è scoperto che il waterblock della ROG Maximus Z690 Formula utilizzava alluminio placcato in nichel anziché rame, come dichiarato da ASUS durante l’annuncio. Utilizzare un mix di materiali metallici diversi non è mai una buona idea e questo ha portato alla corrosione del waterblock del VRM.

Photo Credit: Wccftech

Photo Credit: Wccftech

Alcuni utenti hanno segnalato il problema diversi mesi fa su diversi forum, ma solo ora ASUS ed EK stanno rispondendo al problema. ASUS affronterà la situazione sostituendo il waterblock con una nuova soluzione progettata da EK.

Ecco la risposta ufficiale fornita da EK a un lettore di TechPowerUp che ha contattato l’azienda:

Gentile e stimato cliente di EK, siamo spiacenti di informarla che la scheda madre ASUS ROG MAXIMUS Z690 FORMULA è incompatibile con la nostra soluzione EK-Quantum Momentum² VRM Bridge ROG Maximus Z690 Formula e con altri prodotti EK basati sul rame. Abbiamo sviluppato la soluzione VRM Bridge a distribuzione liquida per aiutare i nostri utenti a sfruttare appieno i vantaggi delle schede madri dotate della soluzione termica ibrida VRM CrossChill EK III, collegando qualsiasi blocco ad acqua per CPU EK-Quantum Velocity² direttamente alle porte termiche ad acqua VRM. Purtroppo, EK e ASUS hanno scoperto il problema della corrosione del blocco VRM. Stiamo già lavorando a stretto contatto per risolvere questo problema e offrire supporto a tutti i clienti interessati. ASUS sta preparando un’adeguata soluzione termica VRM ibrida sostitutiva per tutti coloro che sono stati colpiti da questo problema. Non esitate a contattare il team di assistenza ASUS locale per ulteriori informazioni. Nel frattempo, EK e ASUS stanno migliorando i processi di collaborazione e le linee guida di sviluppo per garantire che tutti i prodotti futuri superino le aspettative dei nostri clienti. Siamo sinceramente dispiaciuti per i disagi che questo potrebbe causare. Vi ringraziamo per la vostra comprensione.

Di sicuro, ASUS ed EK non sono state molto attente durante il processo di verifica della qualità del prodotto finale. Probabilmente molti consumatori, soprattutto quelli che sono stati coinvolti in questo caso, staranno molto attenti prima di acquistare una nuova motherboard equipaggiata con un simile sistema di dissipazione in futuro.