In cerca di un monitor gaming? Questo ASUS da 28" è in sconto del 21%!

Nei buoni propositi del 2024 avete inserito il poter giocare godendo di una risoluzione migliore? Ebbene, a fare al caso vostro è lo spettacolare monitor da gaming ASUS TUF VG289Q, dotato di un pannello Ultra HD 4K da 28" e in sconto su Amazon a soli 344,70€ invece di 439,00€, con anche la possibilità del pagamento a rate a tasso zero con Cofidis!

ASUS TUF VG289Q, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo modello della linea ASUS TUF è, senza dubbio, uno dei migliori monitor da gaming sotto i 500 euro presenti sul mercato; in particolare, è consigliato a coloro che, durante le sessioni di gaming, desiderano poter godere di una grafica nitida e dettagliata. La risoluzione UHD 4K del pannello IPS da 28" può soddisfare, infatti, le esigenze sia di chi gioca su PC sia su console, garantendo un'esperienza coinvolgente senza difetti visivi dello schermo o frame rate irregolari grazie alla tecnologia FreeSync Premium.

Inoltre, potrete beneficiare di colori e luminosità di livello superiore grazie al pannello IPS DCI-P3, mentre la funzione Shadow Boost renderà più nitidi i dettagli nelle aree scure, migliorando ulteriormente l'esperienza di gioco e permettendovi di cogliere i nemici in qualsiasi situazione. E, se avete qualche dubbio per quanto riguarda la compatibilità con il vostro PC, potete stare tranquilli, giacché la compatibilità con le schede grafiche sia NVIDIA GeForce che AMD Radeon permette di sfruttare appieno le potenzialità di queste ultime.

Insomma, l'offerta per l'ASUS TUF Gaming VG289Q rappresenta un'occasione davvero imperdibile per i gamer: con un prezzo scontato di quasi 100€ rispetto a quello consigliato offre un'esperienza di gioco di livello con la sua alta risoluzione, la riduzione della luce blu e la compatibilità con le schede grafiche più diffuse. L'acquisto, dunque, è consigliato non solo per il prezzo competitivo, ma anche per le caratteristiche tecniche del prodotto che possono soddisfare le esigenze anche dei giocatori più esigenti.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprire tutte le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad aggiungerlo al carrello il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

