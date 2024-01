Neolauretati e superpagati, ecco quanto guadagna chi studia le IA

Visti gli enormi passi avanti nel settore svolti nel corso degli ultimi mesi, non è sorprendente che nel 2024 uno dei campi in cui ci sia più richiesta di lavoro sia quello dell'Intelligenza Artificiale. Ebbene, un rapporto del 2023 ha svelato gli stellari stipendi per i ricercatori nel campo dell'IA, che possono superare i 750.000 dollari all'anno presso le principali aziende di IA subito dopo aver completato i loro studi.

I dati raccolti da Rora, un servizio di negoziazione salariale, rivelano le compensazioni eccezionali offerte ai ricercatori di IA a causa della crescente domanda di talento in questo settore in rapida espansione. Il rapporto analizza oltre 600 offerte di lavoro nel settore ottenute dai nuovi laureati con dottorato. Emergono OpenAI (proprietari di ChatGPT) e Anthropic, due dei più grandi laboratori di IA, che offrono i salari iniziali più elevati, con nuovi ricercatori che guadagnano fino a $865.000 e $855.000 rispettivamente. Altri leader includono Inflection ($825.000), Tesla ($780.000) e Amazon ($719.000).

È importante notare che la compensazione totale inclusa nella ricerca comprende stipendio base, bonus ed equity. Firme o altri bonus in contanti non sono inclusi in questa tabella. Ciò che colpisce, però, è quanto spazio ci sia per la negoziazione: i candidati potrebbero aumentare le offerte iniziali fino al 77%, anche presso aziende prestigiose come Google e Microsoft Research. Un ricercatore ha trasformato un'offerta di $216.000 da Google in $526.000 dopo la negoziazione, un aumento del 243%.

Le scommesse sono molto più alte rispetto solo allo stipendio del primo anno. Il rapporto sottolinea come la negoziazione anticipata influisca sugli guadagni a lungo termine grazie agli effetti di cumulo nel corso di decenni di lavoro. Un aumento del 5% su uno stipendio iniziale di $100.000 equivale a uno stipendio extra per 14 anni durante la carriera.

La domanda supera di gran lunga l'offerta.

È facile capire perché i lavori nel campo dell'IA siano così richiesti: la domanda supera di gran lunga l'offerta. Nel 2021, i sondaggi Taulbee hanno rilevato che sono stati assegnati solo 1.691 dottorati in campi di ricerca informatica come l'apprendimento automatico. Tuttavia, solo negli Stati Uniti, ci sono oltre 30.000 posizioni aperte per scienziati informatici e della ricerca dell'informazione. E tale bisogno cresce del 21% ogni anno, il che significa che ogni anno compaiono 5.000 nuovi posti di lavoro.

Nonostante le turbolenze economiche, l'industria dell'IA continua ad accelerare. I nuovi laboratori di ricerca industriale finanziati con capitali di rischio, come Anthropic, Inflection e Altos Labs, stanno facendo grandi assunzioni, e mentre le assunzioni si sono rallentate nei laboratori di Google e Meta, le loro squadre di IA continuano a crescere. Insomma, se dovete iniziare un nuovo percorso di studi, forse puntare sull'Intelligenza Artificiale potrebbe essere una mossa vincente.