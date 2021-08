In Giappone potete letteralmente comprare le CPU tramite dei distributori automatici

Le CPU desktop Ryzen di AMD hanno riscosso un particolare successo nel segmento DIY giapponese, tanto che alcuni rivenditori hanno installato distributori automatici attraverso i quali è possibile letteralmente acquistare una CPU Ryzen nuova di zecca.

Come riporta WCCFTech, all’inizio, guardando le foto circolate in rete (la foto di copertina è di @Nullpo_x3100), si pensava che questi distributori presenti in Giappone consentissero di acquistare una CPU Ryzen 5000, ma la realtà è ancora più bella. Secondo quanto riportato da un video, i distributori automatici non contengono CPU AMD Ryzen 5000, sono scatole fittizie all’interno di una sala giochi “Gacha” che contengono una o più CPU Intel/AMD e possono essere ottenute per 1000 yen giapponesi, quasi 8 euro. In pratica è una specie di lotteria in cui si può vincere una o più CPU casuali, comprese le Ryzen di prima o seconda generazione, come si può vedere al minuto 4.25 del video qui sotto.

La storia di successo di AMD in Giappone risale al lancio della linea di CPU Zen 2 (Ryzen 3000) che ha tolto la corona a Intel in termini di quota di mercato, annullando il vantaggio decennale. Da allora, AMD ha strappato la maggior parte della quota di CPU fai-da-te da Intel e detiene oltre il 60% di quota con le sue CPU desktop Ryzen 5000. Le CPU Ryzen 3000 erano così popolari che abbiamo visto persone in fila giorni prima del lancio fuori dai famosi punti vendita hardware nel mercato al dettaglio di Akihabara.

Le stesse scene sono state osservate nella maggior parte dei mercati asiatici quando AMD ha lanciato le sue CPU Ryzen 5000 e dopo un numero infinito di chip Zen 3 da 7 nm venduti e le CPU Ryzen 5000 che sono diventate le CPU più popolari per i giocatori mainstream e appassionati, i rivenditori giapponesi hanno preso le cose sul serio installando distributori automatici attraverso i quali gli utenti possono ottenere le CPU.

L’idea di poter acquistare una CPU “alla cieca” tramite un distributore automatico è bellissima, soprattutto per gli appassionati, poiché per pochissimi euro ci si può portare a casa un modello che vale molto di più. Inoltre c’è sempre la sensazione di mistero nel non sapere cosa si trova dentro la scatola, che rende il tutto ancora più bello.