Se siete appassionati di Apple e dei suoi prodotti sarete felici di sapere che sta per aprire un museo, non ufficiale, interamente dedicato ai prodotti della casa di Cupertino. L’Apple Museum of Poland è situato nell’area della Norblin Factory a Varsavia, in Polonia, e si estende su una superficie di circa 350 mq.

Il museo ospiterà più di 1.600 mostre, alcune delle quali saranno temporanee. In un viaggio alla scoperta della storia dello sviluppo e dell’evoluzione dei prodotti Apple, Macintosh e NeXT dalle origini ad oggi, si potranno vedere computer, iPod, iPhone, periferiche e accessori, software, supporti multimediali, gadget commemorativi, prototipi e molto altro. Le esposizioni saranno caratterizzate da giochi di luce, animazioni e suoni al fine di rendere l’esperienza per il visitatore interattiva e aiutarlo a conoscere al meglio la storia di un marchio che ha segnato un’epoca, grazie anche a delle lavagne interattive presenti in tutto il museo con oltre 100 ore di filmati. Sarà inoltre presente una replica completamente funzionante del primo computer, l’Apple 1 del 1976, firmata dal co-fondatore di Apple, Steve Wozniak.

La prima mostra, stando a quanto riporta il sito ufficiale del museo, riguarderà l’Apple 1, il Macintosh 128k, il Macintosh 20° anniversario e l’iMac G3. L’inaugurazione è prevista per metà aprile, non si sa ancora la data precisa, e a breve sarà possibile acquistare i biglietti. È in arrivo anche l’applicazione ufficiale per smartphone che, tra le altre, dovrebbe consentire di restare aggiornati sulle mostre temporanee e offrire agli utenti un qualche tipo esperienza digitale o interattiva anche mentre si visitano le mostre.

Se siete interessati sul sito ufficiale trovate tutte le informazioni e, una volta disponibili, potrete acquistare i biglietti.