Inizia il Black Friday di NordVPN: 69% di sconto 3 mesi extra!

Il Black Friday, ovvero il periodo dell'anno in cui la maggior parte degli store propone sconti sui propri prodotti, si avvicina sempre di più, ma c'è chi addirittura lo sta già anticipando. Questo è il caso di Nord VPN, che ha fatto partire una nuova promozione che vi permetterà di risparmiare fino al 69% sui vari piani premium!

I piani Standard, Plus e Completo sono, infatti, disponibili a prezzi davvero stracciati, con la convenienza maggiore per le opzioni biennali. Starà a voi, dunque, scegliere quello che si confà maggiormente alle vostre esigenze e al vostro budget, potendo poi iniziare a godere di tutte le sue funzionalità sin da subito.

Nord VPN, chi dovrebbe abbonarsi?

Nord VPN rientra, senza ombra di dubbio, tra i migliori provider di VPN sul mercato, per cui rappresenta una scelta ideale per tutti coloro che desiderano proteggere la propria privacy e sicurezza online. A essere particolarmente conveniente è il piano Completo, che per soli 4,99€ al mese (per un totale di 134,73€ per i primi due anni), vi garantirà l'accesso al pacchetto completo offerto dall'azienda, ricco di funzionalità davvero utili.

Oltre a una VPN sicura e ad alta velocità, potrete godere di un anti-malware che vi proteggerà da attacchi hacker e virus, oltre a funzionalità di password manager, ad blocker e molto altro. Si tratta, dunque, di un servizio ideale soprattutto per chi viaggia molto e che, grazie a Nord VPN, oltre a essere protetto durante la connessione alle reti Wi-Fi pubbliche, potrà godere a contenuti altresì geograficamente bloccati.

Tornando a parlare dei prezzi, vi abbiamo già menzionato l'ottima offerta sul piano Completo, ma di seguito vi riportiamo i prezzi relativi agli altri piani in sconto:

Completo Biennale | 4,99€ al mese (-69%)

| 4,99€ al mese (-69%) Plus Biennale | 3,99€ al mese (-62%)

| 3,99€ al mese (-62%) Stanndard Biennale | 2,99€ al mese (-63%)

| 2,99€ al mese (-63%) Completo Annuale | 6,49€ al mese (-60%)

| 6,49€ al mese (-60%) Plus Annuale | 5,49€ al mese (-48%)

| 5,49€ al mese (-48%) Standard Annuale | 4,49€ al mese (-45%)

