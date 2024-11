Installare Windows 11 non è mai stato così facile, grazie a UnattendedWinstall

UnattendedWinstall è l'ennesimo strumento che permette di installare Windows 11 su PC non supportati, similmente a quanto fanno altri software come Flyby11, di cui vi abbiamo parlato pochi giorni fa. In realtà però questo software open source fa molto di più e rende il processo di installazione di Windows facilissimo, indipendentemente dalla macchina su cui volete installarlo.

Si tratta di uno script PowerShell che sfrutta la funzionalità "Answer Files" di Microsoft, che permettono di personalizzare le impostazioni del sistema operativo durante la fase di configurazione iniziale. Lo script consente ad esempio di bypassare il login con account Microsoft, disattivare il Controllo dell'Account Utente e Windows Defender e tanto altro. È anche possibile ridurre al minimo la telemetria, ottimizzare il registro di sistema e limitare Windows Update, installando unicamente gli aggiornamenti di sicurezza per un interno anno.

Lo script dovrebbe funzionare sia su Windows 11 24H2 che per il vecchio Windows 10 22H2, ancora amatissimo da un gran numero di utenti. Supporta le versioni 32 bit, 64 bit e ARM64 dell'OS, quindi può essere usato su praticamente qualsiasi PC.

Sulla pagina GitHub del progetto, oltre al download dello script, sono presenti anche istruzioni dettagliate per usarlo al meglio e personalizzare Windows secondo le proprie esigenze. Usare lo script è semplicissimo: basta creare una chiavetta USB per l'installazione di WIndows in maniera classica, quindi metterci il file autounattend.xml (scaricabile da GitHub) e installare il sistema operativo. Lo script sarà eseguito in automatico.

È anche possibile applicare le impostazioni a una installazione di Windows esistente, nel caso in cui no vogliate reinstallare tutto il sistema operativo. In questo caso, sarà sufficiente scaricare il file UWScript.ps1, oppure gli sviluppatori consigliano di usare WinUtil, un altro programma disponibile su GitHub sviluppato da Chris Titus Tech.