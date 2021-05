Intel Alder Lake-P, il chip mobile potrà raggiungere un’elevata potenza

Il leaker Coelacanth’s Dream ha pubblicato un nuovo post sul suo blog nel quale ha analizzato le ultime patch Linux di Intel, scoprendo alcune informazioni sui prossimi processori per notebook Alder Lake-P. In particolare, sembra che alcune CPU potrebbero avere un TDP configurabile fino a ben 115W, rendendo Alder Lake uno dei chip più affamati di energia mai prodotti per il mercato dei laptop.

Il post rivela tre configurazioni principali per Alder Lake-P, quali 2+8+2, 4+8+2 e una 6+8+2. Ricordiamo che Alder Lake utilizza un’architettura che combina core “grandi” ad alte prestazioni e core Atom “piccoli” per una migliore efficienza. Il primo numero indica la quantità di core più potenti, mentre il secondo è il numero di core che puntano al risparmio energetico, mentre l’ultimo si riferisce alla GPU integrata. Ogni configurazione di base è scalabile con TDP più elevati. Il chip con due core ad alte prestazioni funziona a un massimo di 55W stando all’impostazione PL2, mentre il quad-core arriva sino a 64W e l’esacore può raggiungere un picco di 115W.

Anche se questo numero può sembrare molto alto per un notebook, ricordiamo che Intel consente agli OEM di regolare in modo significativo i TDP dei suoi chip, quindi tutto dipenderà anche dal design del sistema di raffreddamento impiegato. Intel ha inoltre introdotto due livelli Turbo Boost per aiutare a ottimizzare l’efficienza sia dei computer portatili che dei desktop. Questi livelli sono noti come PL1 e PL2. PL2 è il turbo clock più aggressivo disponibile ed è progettato per andare ben oltre il consumo di energia di base della CPU per un breve periodo di tempo. Questo è il motivo per cui i chip mobile di Intel in generale presentano valori di TDP più alti negli ultimi anni, facendoli sembrare più energivori di quanto non siano in realtà.

Quindi, anche se il chip Alder Lake-P esacore sarà in grado di arrivare sino a 115W, rimane piuttosto difficile che rimanga stabile in tale stato per un lungo periodo di tempo, oltre al fatto che gli stessi produttori potrebbero limitare il suo TDP.