Intel Alder Lake, il chipset 600 non supporterà PCI Express 5.0?

Stando ad un articolo pubblicato da Hardware Times, sembra che il chipset Intel della serie 600, realizzato per Alder Lake, non supporterà l’interfaccia PCI Express 5.0. L’informazione proviene da una certificazione PCI-SIG, secondo la quale i futuri chipset dedicati ai processori Intel supporteranno al massimo l’interfaccia PCI Express 4.0 in configurazione 4x, il che significa che i chip avranno il supporto a PCIe 5.0 solo sulle linee della CPU.

Non sappiamo perché il gigante di Santa Clara abbia eliminato il supporto a PCIe 5.0 dai chipset della serie 600, forse per problemi relativi al costo o capacità. In ogni caso, questa potrebbe essere una strategia vincente per mantenere i prezzi delle schede madri più bassi. Quando l’interfaccia PCIe 4.0 debuttò per la prima volta sul mercato, si è assistito a un aumento generalizzato del costo delle motherboard a causa della necessità di impiegare materiali di qualità più elevata e un maggior numero di strati di PCB per garantire velocità stabili. Ciò, in particolare, aveva contraddistinto la piattaforma X570 di AMD, che offre il pieno supporto a PCI Express 4.0 sia sulle linee della CPU che su quelle del chipset. Possiamo solo immaginare che la stessa cosa accadrà con PCIe 5.0 e probabilmente andrà anche peggio, dal momento che è significativamente più veloce della versione precedente.

Ma con Intel che supporta PCIe 5.0 solo sulla CPU, i prezzi delle schede madri potrebbero non essere così alti. È molto più facile per i produttori realizzare articoli con uno o due slot PCIe Gen 5.0 al massimo piuttosto che progettare l’intera scheda per supportare PCIe 5.0. Inoltre, la maggior parte dei consumatori e dei prosumer raramente riesce a saturare l’interfaccia PCIe 4.0 in questo momento, anche con SSD NVMe, e non prevediamo che questo cambierà nel prossimo futuro. Per questo motivo, una scelta di questo genere appare piuttosto sensata.